جنايات مستأنف المنصورة تقضي بتخفيض عقوبة قاتل أمه بالمنزلة من الإعدام إلى المؤبد

قضت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة جنايات المنصورة، اليوم الثلاثاء، بالأشغال المؤبدة على المتهم بقتل والدته بالمنزلة في الدقهلية، بعد أن نحرها من رقبتها،في الأستئناف على الحكم الصادر بإعدامه، بجلسة الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 والمعروفة إعلاميا “قاتل أمه بالمنزلة”.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدي على قاسم، وعضوية المستشارين وائل صفوت راشد، ومحيي الدين محمد الكناني، وأحمد عز الدين عواض، وسكرتارية شعبان شمس الدين خفاجة، وذلك في القضية رقم 3537 لسنة 2023 جنايات قسم المنزلة، والمقيدة برقم 2362 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة.

شهدت الجلسة خروج المتهم بقتل أمه من قفص الاتهام، ومناقشة رئيس المحكمة له حول الواقعة وملابساتها، وأكد المتهم خلال أقواله أنه كان بارًا جدًا بوالدته، وحافظًا للقرآن الكريم، وطلب منها الإقامة معه في شقته ليتمكن من خدمتها.

وأضاف قاتل أمه بالدقهلية أنه يعاني من السحر والهواجس وهلاوس، وحاول قتل ابنه بعدما جاء له نداء يأمره بقتله، مثلما فعل سيدنا إبراهيم بإبنه، وبالفعل اقتاد ابنه يوم الواقعة بعد صلاة الفجر لسطح منزله لتنفيذ الأوامر، لكنه تراجع وسمع نداء آخر بقتل والدته، ولم يشعر بنفسه إلا وهو ينحرها».

وأوضح أمام هيئة المحكمة أنه “لم يكن في وعيه أثناء ارتكابه الواقعة بسبب السحر”، قائلًا: والدتي كانت نور عنيا، وكنت بأكلها بإيدي، وبخاف عليها من الهواء، أنا في ابتلاء كبير وياريت حضرتك تقرأ عليا الرقية الشرعية هتتأكد إني تعبان، ونفسي ربنا يسامحني على ما فعلت غصب عني».

أمر الإحالة

كانت محكمة جنايات المنصورة قضت بإعدام المتهم محمود ج.م.ع. 39 سنة، صاحب محل قطع غيار سيارات، ومقيم بندر المنزلة، بعد موافقة مفتي الجمهورية، لأنه في يوم 14/6/2022، بدائرة قسم المنزلة، قتل والدته المجني عليها نرجس السيد محمد عبدالعال، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها.

وأضافت أمر الإحالة: ما إن ظفر بها حتى اقتادها إلى الغرفة محل سكنها، محاولًا كتم أنفاسها بوسادة، إلا أنه لم يفلح في ذلك، فاقتادها عنوة إلى الجراج محل الواقعة، متحصلًا على سلاح أبيض كتر، وقام بنحرها بالسلاح الأبيض إحرازه، قاصدًا من ذلك إزهاق روحها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.