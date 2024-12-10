اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره التركي

عربي ودولي
بوابة الفجر

أجرى الدكتور  عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اتصالًا هاتفيًا اليوم، مع هاكان فيدان، وزير خارجية الجمهورية التركية، حيث بحث الوزيران خلال الاتصال مستجدات الأوضاع على الساحة السورية، واتفقا على أهمية استمرار التنسيق القائم بينهما حول الأوضاع في المنطقة بشكل عام وفي سوريا بشكل خاص، وضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لدعم سيادة الدولة السورية ووحدة وسلامة أراضيها.

وقد توافق الوزيران أيضًا على أهمية تبني عملية سياسية تفضى إلى إعادة الاستقرار وإنهاء المعاناة لأبناء الشعب السوري الشقيق.

وقد أكد الدكتور العاطي، خلال الاتصال على عناصر الموقف المصري تجاه التطورات الأخيرة في سوريا فيما يتعلق بضرورة أن تكون العملية السياسية بملكية سورية خالصة دون أية تدخلات خارجية وتقطع الطريق أمام أية محاولة لاستغلال الأوضاع الحالية في سوريا للمساس بمصالح سوريا وسيادتها ووحدتها الإقليمية.

كما شدد الوزير عبد العاطي، على أهمية أن تكون هذه العملية السياسية شاملة وتعكس التنوع المجتمعي في سوريا، وأن ترتكز على عدم إقصاء أية أطياف وطنية، وتتبنى مفهوم المقاربة الشاملة التي ترمي إلى تمهيد الطريق لعودة الاستقرار إلى سوريا والاضطلاع بدورها في محيطها الإقليمي وعلى الصعيد الدولي.

Elfagr.org

الأكثر قراءة

إخلاء الشقق إجباريًا.. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم من الملاك

عاجل - ضغوط دولية على بشار الأسد لتزويدهم بمعلومات عن أماكن السجون السرية (التفاصيل الكاملة)

عاجل - توقعات ليلى عبد اللطيف 2025.. مفاجأة تنتظر منتخب مصر في المونديال

عاجل - أول اجتماع لوزراء إنقاذ سوريا: محمد البشير يعلن تكليفه برئاسة الحكومة الانتقالية رسميا

عاجل.. رفض إستئناف متهمة بـ " الهجوم علي دير الانبا صموائيل بالعدوة "

عاجل - رئيس حي الوايلي بالقاهرة: عقار العباسية المنهار صادر له قرار ترميم منذ عام 1993

تشكيل ليفربول المتوقع أمام جيرونا في دوري أبطال أوروبا

ديربي الأمريكتين يداعب بوتافوجو وباتشوكا بكأس إنتر كونتيننتال وسط ترقب الأهلي