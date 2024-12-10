كارلو أنشيلوتي يحسم قراره تجاه هذا اللاعب.. لن يرحل

حسم كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد قراره تجاه اللاعب الشاب بالبقاء رغم أن هناك مؤشرات كبيرة على رحيله في يناير.

انتصر فريق ريال مدريد على فريق حيرونا في المباراة الماضية بالدوري الإسباني، ليقلص الفارق إلى نقطتين مع برشلونة المتصدر الذي تعثر أمام ريال بيتيس بالتعادل الإيجابي.

يستعد فريق ريال مدريد مع أتلانتا في الجولة السادسة من الدوري الإسباني يوم الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.

كارلو أنشيلوتي يتحدث عن اندريك

قال أندريك لن يغادر ريال مدريد في يناير، أنشيلوتي يؤكد.

"لماذا لا يلعب؟ أختار دائمًا أفضل تشكيلة، ولا يهمني إذا كان عمر اللاعب 18 أو 40 عامًا.

"أحيانًا أعتقد أن الفريق يحتاج إلى إندريك، وأحيانًا لا".

يحتاج ريال مدريد إلى الفوز أمام أتلانتا ثم أمام سالزبورغ يوم 22 ديسمبر في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا، كي يلحق للتأهل إلى ملحق دوري أبطال أوروبا

