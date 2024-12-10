عاجل - آخر نوات عام 2024.. "الفيضة الصغرى" وتأثيرها المرتقب على الطقس

وفقًا لجدول النوات الصادر عن هيئة ميناء الإسكندرية، تبدأ نوة الفيضة الصغرى يوم 19 ديسمبر 2024، مع احتمالية تقدمها أو تأخرها يومًا أو يومين بناءً على الظروف الجوية. تستمر النوة لمدة 5 أيام، وتشهد تقلبات جوية ملحوظة تشمل أمطارًا متفاوتة الشدة، نشاطًا في الرياح، وانخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة.

تأثير نوة الفيضة الصغرى على الطقس

تشير التوقعات الأولية إلى أن نوة الفيضة الصغرى ستبدأ بالتأثير على السواحل الشمالية، مع امتداد الأمطار إلى المحافظات الداخلية، كما ستؤدي إلى ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط، مما يضع قطاعي الصيد والملاحة البحرية في حالة تأهب.

تصريحات هيئة الأرصاد الجوية

الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أوضحت أن تفاصيل تأثير النوة ستتحدد في الأيام المقبلة بناءً على قراءات الأقمار الصناعية وخرائط الطقس. وأكدت أن التغيرات الجوية السريعة التي يشهدها فصل الخريف تجعل من الصعب تقديم توقعات دقيقة على المدى الطويل.

استعدادات المحافظات الساحلية

المحافظات الساحلية رفعت حالة الطوارئ استعدادًا للنوة المرتقبة، حيث تم تجهيز سيارات لشفط المياه من المناطق المنخفضة، مع توجيه نصائح للمواطنين بعدم ركن السيارات في مناطق تجمع المياه لتجنب الأضرار المحتملة.

جدول نوات شتاء 2025

بعد انتهاء نوة الفيضة الصغرى، تستعد البلاد لاستقبال 8 نوات أخرى خلال شتاء 2025، تمتد من يناير إلى مارس. وأبرزها: