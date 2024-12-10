عاجل.. المؤبد لـ 6 متهمين لاتجارهم بمخدر الايس بقيمة 80 مليون جنيه



اصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية والمنعقدة بوادي النطرون حكمها بالسجن المؤبد لـ 6 متهمين وغرامة مليون لكل متهم لاتجارهم في المواد المخدرة ومصادرة المضبوطات.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية مستشارين تامر الفنجري ورامي حمدي وبحضور علي احمد خليل رئيس النيابة.

في ضربة موجعة لمافيا المواد المخدرة تلقي مكتب المكافحة معلومات تفيد باتجار المتهمين بالمواد المخدرة ونقلها من وإلى الساحل الشمالي من خلال مخزن بالطريق الصحراوي، وتم استصدار اذن النيابة العامة ومراقبتهم وتم ضبطهم متلبسين اثناء استلام كمية من المواد المخدرة استعداد لتوزيعها داخل مختلف المحافظات وبالفحص تبين ان بينهم متهمان هاربان من احكام قضائية وبحوزتهم بطاقات رقم قومي مزيفة تحمل بيانات لاشخاص اخرين

كما ايدت المحكمة قرار النيابة العامة في شان احالة صورة من اوراق الدعوة لوحدة غسيل الاموال لفحص باقي ممتلكات المتهمين واتخاذ اجاراءات التحفظ عليها

وكانت مباحث مكافحة المواد المخدرة تمكنت من ضبط 25 كيلو من مخدر الحشيش و80 الف قرص مخدر وكمية من الايس والشادو وبلغت قيمة المضوبطات 80 مليون جنيه سيارتين و3 دراجات بخارية و160 الف جنيه و14 الف دولار و2 سلاح آلي و2 فرد خرطوش