عاجل - كل ما تريد معرفته عن قرعة الحج السياحي 2025.. الشروط والأسعار والمستويات

حسمت شركات السياحة المصرية، الإجابة على جميع التساؤلات الخاصة بقرعة الحج السياحي 2025، وفق الضوابط والتعليمات المُنظمة لها، بداية من آخر موعد للتقديم وتفاصيل الفنادق المُقرر إقامة الحُجاج بها، فضلًا عن الحوافز الخاصة بالحج التي تقرر الإعلان عنها.

ما هو آخر موعد للتقديم لقرعة الحج السياحي؟

من المقرر أن يكون آخرموعد في استقبال طلبات المواطنين الراغبين في التقدم لقرعة الحج السياحي هو يوم 20 ديسمبر الجاري.

ماذا عن إقبال المواطنين؟

أكدت شركات السياحة المصرية في تقرير لها، أن الإقبال متوسطًا رغم تقديم العديد من الحوافز لحث المواطنين على التقدم.

وفيما تتمثل الحوافز الخاصة بالحج؟

تعددت الحوافز لتشمل الآتي:

تقسيط قيمة برنامج الحج على فترة زمنية تتراوح ما بين 6 أشهر إلى عام ودون فوائد

تقديم تخفيضات على أسعار بعض البرامج

بعض الشركات أعلنت أنها لن تتحصل على القيمة التي أقرتها الوزارة لخدمة تحسين سكن الحجاج 5 نجوم.

وزارة السياحة والآثار خصصت غالبية تأشيرات الحج السياحي للبرامج الإقتصادية.

ماذا عن الإقامة في فنادق 5 نجوم؟

يُمكن لحجاج السياحة المستوى الاقتصادي «البري- الاقتصادي طيران» الإقامة هذا العام في فنادق 5 نجوم تقع بالقرب من بلاط الحرم المكي وحتى مسافة 250 مترا من الحرم.

فيما تتمثل مزايا المستوى الاقتصادي؟

يسمح هذا المستوى للحجاج خلال فترة إقامتهم في مكة بالسكن لمدة 4 أو 5 أيام في تلك الفنادق، ومن المقرر أن يتم استكمال فترة إقامتهم في مكة بمناطق العزيزية والنزهة والزاهر.

كم يبلغ سعر برنامج تحسين السكن الـ5 نجوم بالنسبة لحجاج المستوى البرى؟

السعر سيكون 242 ألف جنيه دون احتساب ثمن العبارة وبالنسبة لحجاج المستوى الإقتصادي طيران يبلغ 267 ألف جنيه دون احتساب ثمن تذكرة الطيران.

ما هو متوسط مدة برنامج الحج السياحي المستوى الاقتصادي؟

3 أسابيع.

هل يُمكن تمديد غلق باب التقديم؟