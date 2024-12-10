حملة مشددة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في الفيوم حفاظًا على الأمن الغذائي

أكد الدكتور أسامة دياب، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، على ضرورة تكثيف جهود جهاز حماية الأراضي بالمديرية، برئاسة المهندسة وسام البحيري، ومديري الإدارات الزراعية بالمراكز لرصد أي حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وإزالتها في مهدها.

وشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين لحماية الرقعة الزراعية، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في دعم الاقتصاد القومي.

وجاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والأستاذ الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، والدكتور حسام راشد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، بشأن إزالة التعديات على الأراضي الزراعية فورًا، تم تشديد الإجراءات على مستوى المحافظة.

ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية

رغم وجود تشريعات تجرّم البناء على الأراضي الزراعية، تستمر التعديات مما يسبب تراجع متوسط نصيب الفرد من الأراضي الزراعية، وتدهور إنتاجيتها، ويؤثر سلبًا على الأمن الغذائي في مصر. وتبرز الحاجة إلى وضع حلول جذرية لمواجهة هذه الظاهرة، بهدف تعزيز الإنتاج الزراعي، وتحقيق معدلات أعلى من الاكتفاء الذاتي، وتقليص العجز في الميزان التجاري الزراعي.

جهود الإدارات الزراعية

الإدارة الزراعية بمركز الفيوم

تحت إشراف المهندس إيهاب فايز، مدير عام الإدارة، وبمرافقة المهندس خالد فتحي، رئيس قسم الحماية، تم إزالة حالة تعدٍ بناحية الحادقة (حوض الخشاب)، شملت حفر أساس وتشوين بلوك. تم ردم الحفرة ومصادرة مواد البناء.

الإدارة الزراعية بمركز سنورس

برئاسة المهندس عزت قنديل، مدير عام الإدارة الزراعية، وبحضور المهندس سيد محمود، رئيس قسم الحماية، تمت إزالة 8 حالات تعدٍ بناحية فيديمين. تم تنفيذ الإزالة الفورية واستكمال الإجراءات القانونية.

تأتي هذه الجهود في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية، وضمان استدامة الزراعة ودعم الأمن الغذائي في مصر.