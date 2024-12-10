بالتعاون مع مكتبة مصر العامة.. "مجلة نور" الأزهرية تشارك طلاب المعاهد الإحتفال بالعيد القومي لمطروح

محافظات
رئيس المنطقة الأزهرية
رئيس المنطقة الأزهرية بمطروح

احتفلت  مع مكتبة مصر العامة، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع «مجلة نور» التابعة للمعاهد الأزهرية وطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية، بالعيد القومي للمحافظة، والذكري الـ 109 لمعركة وادي ماجد، بقاعة الأطفال، بمكتبة مصر العامة.

شهد الإحتفال فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس فرع المنظمة بمحافظة مطروح، وأسامة المرسي، مدير مكتبة مصر العامة، والأستاذة إلهام جلال المدير الإداري والإعلامي لفرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ومسئول ركن المجلة بمطروح، وعدد من طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية والحضانات الخاصة، والكوادر التعليمية.

يهدف الاحتفال إلي تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن، وتشكيل اتجاهات ومعتقدات الطلاب، وتنمية شعورهم بالمسؤولية والالتزام تجاه وطنهم.

حيث تناول الاحتفال عدد من الورش التعليمية والفنية والمشغولات اليدوية، وإعادة التدوير، والخط العربي، ومسرح العرائس، واكتشاف الموهوبين.

وخلال جولته التفقدية في أركان الورش، أشاد رئيس فرع المنظمة، بالورش المتنوعة  والحس الوطني الذي يتمتع به الطلاب والمعلمون، ومدى مهارتهم في توثيق تلك الإنجازات،مقدما الشكر والتقدير لكل من ساهم وشارك في الاحتفال، لما بذلوه من جهد  لتنمية مواهب وقدرات الطلاب،  وتقديم أعمال ومشغولات فنية  بصورة متميزة، كما قدم شكره للطلاب المشاركين في العروض الفنيه والشعرية،  ومعلمات رياض الأطفال والخط العربي، ومسئولي قاعة الإطلاع، وأولياء الأمور لجهودهم البارزة مع الطلاب والتي ظهرت جليا من خلال الإحتفال.

ومن جانبه أعرب الأستاذ أسامة المرسي، مدير مكتبة مصر العامة، بتلك الاحتفالية المتميزة والتي أبرزت كافة المواهب الطلابية وأحدثت حراك فكري وتفاعلي بين طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية، وتبادل الخبرات فيما بينهم، والذي يؤثر بشكل إيجابي على مجتمعهم، وانتماءهم لوطنهم وهويتهم العربية واعتزازهم بمورثاتهم التراثية.

وفي نهاية الاحتفال استمع الحضور للعروض الفنية والمواهب الشعرية وابتهالات الدينية التي قدمها الطلاب المشاركين، وتم التقاط الصور التذكارية.

اكتشاف الموهوبين احتفلت احتفال ا التقاط الصور الحضانات العالمية لخريجي الأزهر الخط العربى المدارس والمعاهد الأزهرية العيد القومي للمحافظة المدير الإداري

مواد متعلقة

كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة مطروح تنظم ندوة بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة

"جماليات الأشكال الفنية في النسيج البدوي" للجنة التراث بمطروح تستهدف تعزيز التراث الثقافي

لجنة التراث بمطروح تعلن أسماء الفائزين في مسابقة وادي ماجد بمناسبة العيد القومي

لهذا السبب.. مدير تعليم مطروح تجتمع مع مديري الإدارات التعليمية

العنف الأسري في ندوة توعوية تثقيفية بمركز إعلام مطروح

مدير تعليم مطروح تتابع التجربة العملية لرفع امتحان النقل للمرحلة الثانويه على منصة الامتحانات

« العنف ضد المرأة وأثرها على الصحة النفسية».. ورشة توعوية لطالبات معهد فتيات مطروح النموذجي

قافلة طبية بمستشفي سيوة المركزي

Elfagr.org

الأكثر قراءة

إخلاء الشقق إجباريًا.. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم من الملاك

عاجل - ضغوط دولية على بشار الأسد لتزويدهم بمعلومات عن أماكن السجون السرية (التفاصيل الكاملة)

عاجل - توقعات ليلى عبد اللطيف 2025.. مفاجأة تنتظر منتخب مصر في المونديال

عاجل - أول اجتماع لوزراء إنقاذ سوريا: محمد البشير يعلن تكليفه برئاسة الحكومة الانتقالية رسميا

عاجل.. رفض إستئناف متهمة بـ " الهجوم علي دير الانبا صموائيل بالعدوة "

تشكيل ليفربول المتوقع أمام جيرونا في دوري أبطال أوروبا

عاجل - رئيس حي الوايلي بالقاهرة: عقار العباسية المنهار صادر له قرار ترميم منذ عام 1993

وزيرة التضامن: خطوط الوزارة الساخنة تستقبل ما يقرب من 168 ألف اتصالًا ما بين استفسارات وطلبات وشكاوى خلال شهر نوفمبر