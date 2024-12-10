بالتعاون مع مكتبة مصر العامة.. "مجلة نور" الأزهرية تشارك طلاب المعاهد الإحتفال بالعيد القومي لمطروح

احتفلت مع مكتبة مصر العامة، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع «مجلة نور» التابعة للمعاهد الأزهرية وطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية، بالعيد القومي للمحافظة، والذكري الـ 109 لمعركة وادي ماجد، بقاعة الأطفال، بمكتبة مصر العامة.

شهد الإحتفال فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس فرع المنظمة بمحافظة مطروح، وأسامة المرسي، مدير مكتبة مصر العامة، والأستاذة إلهام جلال المدير الإداري والإعلامي لفرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ومسئول ركن المجلة بمطروح، وعدد من طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية والحضانات الخاصة، والكوادر التعليمية.

يهدف الاحتفال إلي تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن، وتشكيل اتجاهات ومعتقدات الطلاب، وتنمية شعورهم بالمسؤولية والالتزام تجاه وطنهم.

حيث تناول الاحتفال عدد من الورش التعليمية والفنية والمشغولات اليدوية، وإعادة التدوير، والخط العربي، ومسرح العرائس، واكتشاف الموهوبين.

وخلال جولته التفقدية في أركان الورش، أشاد رئيس فرع المنظمة، بالورش المتنوعة والحس الوطني الذي يتمتع به الطلاب والمعلمون، ومدى مهارتهم في توثيق تلك الإنجازات،مقدما الشكر والتقدير لكل من ساهم وشارك في الاحتفال، لما بذلوه من جهد لتنمية مواهب وقدرات الطلاب، وتقديم أعمال ومشغولات فنية بصورة متميزة، كما قدم شكره للطلاب المشاركين في العروض الفنيه والشعرية، ومعلمات رياض الأطفال والخط العربي، ومسئولي قاعة الإطلاع، وأولياء الأمور لجهودهم البارزة مع الطلاب والتي ظهرت جليا من خلال الإحتفال.

ومن جانبه أعرب الأستاذ أسامة المرسي، مدير مكتبة مصر العامة، بتلك الاحتفالية المتميزة والتي أبرزت كافة المواهب الطلابية وأحدثت حراك فكري وتفاعلي بين طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية، وتبادل الخبرات فيما بينهم، والذي يؤثر بشكل إيجابي على مجتمعهم، وانتماءهم لوطنهم وهويتهم العربية واعتزازهم بمورثاتهم التراثية.



وفي نهاية الاحتفال استمع الحضور للعروض الفنية والمواهب الشعرية وابتهالات الدينية التي قدمها الطلاب المشاركين، وتم التقاط الصور التذكارية.