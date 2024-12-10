محافظ المنيا يوجه بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين ووضع حلول عاجلة

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محافظ المنيا
محافظ المنيا

وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التعامل السريع والفوري مع شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية، مشددًا على أهمية التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع لمشكلاتهم وإيجاد حلول عاجلة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان تلبية احتياجاتهم وتحقيق رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة.

 وأكد المحافظ أن أجهزة المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة تهدف إلى حل مشاكل المواطنين وتعزيز التعاون بين المحافظة ومديريات الخدمات.

استجابةً لتلك التوجيهات، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي بنقل موقف هور إلى مجمع مواقف السيارات بالكوبري البحري، استجابةً لطلبات أهالي قرية أبشادات، بهدف القضاء على المواقف العشوائية والتيسير على المواطنين.

وفي سمالوط، استجابت الوحدة المحلية لشكوى المواطنين بشأن انفجار خط مياه الشرب بشارع جامع خضر المتفرع من ميدان عبد الهادي، حيث تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لإصلاح العطل سريعًا وإعادة فتح الطريق أمام الحركة المرورية.

كما استجابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار لشكوى بحي جنوب عن انسداد غرف الصرف الصحي، وتم إصلاح المشكلة بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى ذلك، تم إصلاح أعطال مواسير المياه والمحابس في قريتي البهنسا الجديدة ودير السنقورية، وإعادة ضخ المياه بشكل منتظم للأهالى.

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