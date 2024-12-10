عاجل - رئيس حي الوايلي بالقاهرة: عقار العباسية المنهار صادر له قرار ترميم منذ عام 1993

قال اللواء أحمد جمال الدين، رئيس حي الوايلي، إنه جار حاليا رفع الأنقاض لعقار العباسية المنهار خلف كلية الهندسة، الذي انهار فجر اليوم، مشيرًا إلى إنقاذ سكان العقار المنهار بـ79 شارع العباسية من خلال تحرك سريع من الحي والمحافظة والحماية المدنية واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

ولفت إلى أنه تم إخلاء العقارين المجاورين احتياطا بشكل مؤقت من السكان، مؤكدا أن التقرير المبدئي يكشف أن حالة العقارات المجاورة جيدة ولكن ننتظر التقرير النهائي من اللجنة الهندسية حفاظا على الأرواح والممتلكات.

العقار المنهار قديم ومبني من الستينات

وأضاف رئيس حي الوايلي لـ«الوطن»، أن العقار المنهار قديم ومبني من الستينات وصدر له قرار ترميم منذ عام 1993، وصاحب العقار قدم طعن أمام المحكمة وتم رفضه، وجرى تحرير إنذارات كثيرة للعقار عن طريق الحي وقسم الشرطة، لافتًا إلى أن العقار كان مكونًا من أرضى وخمسة طوابق ويضم 10 شقق.

جدير بالذكر أن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، واللواء طارق راشد مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة وقيادات محافظة القاهرة تابعوا عمليات الإنقاذ ومتابعة حالة العقارات المحيطة بالموقع.