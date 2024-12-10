عاجل - توقعات ليلى عبد اللطيف 2025.. مفاجأة تنتظر منتخب مصر في المونديال

توقعات ليلى عبد اللطيف التي تصيب مرات وتخفق مرات أخرى أصبحت بين يوم وليلة محط اهتمام الناس، منذ بداية العام وحتى نهايته أصابت في كثير من تواقعتها سواء كان على الصعيد المحلي أو العالمي، وعلى غير المعتاد حيث تظهر في بداية العام وتطلق تنبؤاتها للعالم، حلت ضيفة على أحد البرامج اللبنانية وكشفت ما تتوقع أن يحدث العام المقبل من بدايته حتى بداية 2026، والتي اختلفت بين أزمات عالمية وأوبئة وإنجاز رياضي غير مسبوق في مصر.

7 توقعات ليلى عبد اللطيف قبل العام الجديد

أولى توقعات ليلى عبد اللطيف في نهاية العام 2024 وبداية 2025، هو تعمير لبنان وانفرحات كثيرة، موضحة أنها متفائلة بالنسبة للبنان وعودة السياحة وانعقاد قمة عربية هناك، وأن تصبح جنة مثل قبل عام 1975، وأن الأمر مسألة أشهر لن يستغرق سنوات، وأضافت أنها ترى جنوب لبنان آمن ولن يكون به أي مناوشات أو حروب وسيعود الناس إلى أراضيهم، وأن جميع طوائف لبنان ستتحد وتحافظ على الإخوة بينهم، وأنهم سوف يتوحدون وراء الجيش اللبناني الذي يحمي الأراضي.

أما التوقع الثاني، قالت عبد اللطيف إن رياح التغييرات ستشمل بعض الدول في المنطقة، وأن شخصية دينية في بلد ما ستتوفى.

كما توقعت أن يشهد العام 2025 كوارث كثيرة، موضحًة أنها ستتطرق إلى التوضيح في رأس العام، وأنها ترى أجواء التهديد تحوم فوق بعض مطارات العالم بسبب أوبئة وحدوث إحدى الكوارث بين2025 و2026 وسوف يحدث من وراء كارثة طبيعية قد يكون أخطر من كورونا، وأنه سيشمل عدة دول.

وبخصوص الوباء، توقعت ليلى عبد اللطيف أنه سوف ينتشر بسرعة، لذا فإن بعض الجامعات ستلجأ إلى الدراسة «أونلاين» والمطارات ستتعطل، وقد يكون هناك كوارث طبيعية يمكن أن تعطل الإنترنت.

وشملت توقعاتها أيضا وقوع زلازل في 2025 قد يؤثر على بعض المناطق ويشعر به السكان في تركيا ولبنان.

وحذرت ليلى عبد اللطيف من شتاء عام 2025، قائلة إنها ترى عواصف ثلجية تضرب بعض الدول العربية، قد تؤدي إلى موجة من الجليد.

ولم تخلو توقعات ليلى عبد اللطيف عن مصر، إذ قالت إنها ترى إنجازا رياضيا غير مسبوق في الرياضة المصرية سيجعل المصريون يحتفلون في الشوارع، موضحة:«مرة جديدة إنجاز رياضي مصري غير مسبوق واحتفالات بالشوارع بسبب فوز الفريق المصري في مباراة حساسة وصعبة وغير متوقعة في مونديال 2026»، وحذرت من تصديق الفيديوهات المفبركة لها بالذكاء الاصطناعي وتوقعاتها بأشياء عن مصر لم تقلها.

توقعات ليلي عبد اللطيف حول الفنانين

كما جاءت ثاني التوقعات عن مصر حول استمرار تألق شيرين عبد الوهاب في الأغاني، وأكدت أنها عند كلامها بأن الحب سيطرق باب ياسمين عبد العزيز.