عاجل - أول اجتماع لوزراء إنقاذ سوريا: محمد البشير يعلن تكليفه برئاسة الحكومة الانتقالية رسميا

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رئيس الحكومة السورية
رئيس الحكومة السورية المكلفة محمد البشير

أعلن رئيس الحكومة السورية المكلفة محمد البشير، تكليفه رسميا برئاسة الحكومة الانتقالية في سوريا وتسيير الأعمال حتى أول مارس 2025.

تكليف محمد البشير برئاسة الحكومة الانتقالية في سوريا

وقال «البشير»، خلال نبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية، إن اجتماع اليوم ركز على نقل الصلاحيات التنفيذية.

وزراء حكومة الإنقاذ في سوريا

وأوضح أن جلسة اليوم شملت وزراء حكومة الإنقاذ ومجلس الوزراء السابق وتم نقل الملفات بينهما وتسيير الأعمال.

يُذكر أن محمد البشير شغل سابقًا منصب وزير التنمية والشؤون الإنسانية في حكومة الإنقاذ السورية، وتم اختياره لرئاسة الحكومة في دورتها السابعة في يناير 2024. يحمل البشير إجازة في الهندسة الكهربائية والإلكترونية من جامعة حلب، وإجازة في الشريعة والحقوق من جامعة إدلب.

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