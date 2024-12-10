عاجل - توقعات الطقس الأيام المقبلة.. استقرار وأجواء معتدلة بسبب مرتفع جوي

تشهد مصر أجواء مستقرة خلال الأيام المقبلة، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، التي أشارت إلى طقس معتدل وسماء صافية، مع تأثر البلاد بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، مما يساهم في استقرار حالة الطقس على جميع الأنحاء حتى مطلع الأسبوع المقبل.

حالة الطقس خلال النهار والليل

نهارًا:

معتدل على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد.

دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ليلًا:

بارد على أغلب الأنحاء.

شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة

اليوم:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 23°، الصغرى 14°.

العظمى 23°، الصغرى 14°. السواحل الشمالية: العظمى 22°، الصغرى 11°.

العظمى 22°، الصغرى 11°. شمال الصعيد: العظمى 24°، الصغرى 9°.

العظمى 24°، الصغرى 9°. جنوب الصعيد: العظمى 28°، الصغرى 11°.

غدًا:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 22°، الصغرى 14°.

العظمى 22°، الصغرى 14°. السواحل الشمالية: العظمى 21°، الصغرى 12°.

العظمى 21°، الصغرى 12°. شمال الصعيد: العظمى 23°، الصغرى 8°.

العظمى 23°، الصغرى 8°. جنوب الصعيد: العظمى 29°، الصغرى 12°.

الخميس:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 22°، الصغرى 14°.

العظمى 22°، الصغرى 14°. السواحل الشمالية: العظمى 21°، الصغرى 12°.

العظمى 21°، الصغرى 12°. شمال الصعيد: العظمى 23°، الصغرى 9°.

العظمى 23°، الصغرى 9°. جنوب الصعيد: العظمى 28°، الصغرى 11°.

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