عاجل - رئيس الوزراء لعمال مصنع "براند" ببورسعيد: فخور بكم وبالجهد المبذول

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الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، خلال جولته اليوم بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، مصنع "براند" للملابس الجاهزة والتطريز والطباعة وقص الليزر، بمجمع 3 يوليو الصناعي.

واستمع رئيس الوزراء خلال تفقده ارجاء المصنع إلى شرح من دنيا نوفل، مديرة المصنع، التي أوضحت أن حجم استثمارات المصنع يصل إلى 6.5 مليون جنيه، وأنه مقام على مساحة 240 م2، ويتضمن أنشطة تصنيع وإنتاج الملابس الجاهزة بجميع أنواعها ومستلزماتها.

وأضافت: يعمل المصنع على مدار 3 ورديات، لافتة إلى أن المصنع يستهدف السوق المحلية أولًا وكذلك التصدير، بأعلى جودة، ولديه شبكة عملاء من المصدرين لصناعة الجينز في بورسعيد والإسماعيلية لأعلى الماركات العالمية.

ونوهت مديرة المصنع إلى أنه خلال شهر من الآن، سيقام خط انتاج "التي شيرت" و"البيجامة"، بصالة الإنتاج التي يتم تجهيزها بالدور العلوي، بالتعاون مع أحد المستثمرين الأجانب، حيث سينتج هذا الخط نحو 10 آلاف قطعة شهريًا، ويستهدف التصدير إلى تركيا وسويسرا.

وخلال الجولة، أجرى رئيس الوزراء، عددا من الحوارات الودية مع العاملين بالمصنع، حول طبيعة عملهم وما يتيحه المصنع من تيسيرات لسهولة الانتقال من أماكن سكنهم إلى المصنع، مؤكدا أنه فخور بهم، وبالجهد المبذول.

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