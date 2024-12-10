3 آلاف دولار لكل من يدلي بمعلومة عن أماكن سجون سوريا السرية.. تفاصيل

أعلن الدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء” عن رصد مكافأة مالية قدرها 3،000 دولار أميركي لكل من يقدم معلومات موثوقة تؤدي إلى كشف مواقع السجون السرية في سوريا.

يأتي هذا الإعلان في إطار مساعيه لدعم العدالة وإنقاذ المعتقلين الذين يعانون في ظروف غامضة.

خطوة لدعم العدالة وإنقاذ المعتقلين

وجه الدفاع المدني نداءً خاصًا إلى ضباط الأمن السابقين والعاملين في الأفرع الأمنية للمساهمة بهذه الجهود الإنسانية، مؤكدًا ضمان سرية المصادر وحمايتها بشكل كامل.

تحذيرات لضمان الأدلة

شدد البيان على أهمية عدم تدخل الأهالي أو أي جهات غير مختصة في محاولات حفر أو اقتحام السجون السرية، مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على الأدلة المادية التي قد تكون حاسمة في عمليات المحاسبة وتحقيق العدالة.

وأبدت فرق الدفاع المدني استعدادها للتعامل مع أي معلومات موثوقة تتعلق بوجود معتقلين في هذه المواقع.

جهود متواصلة دون أدلة حتى الآن

أكد الدفاع المدني أن فرق البحث لم تتمكن حتى اللحظة من العثور على أدلة مادية تؤكد وجود معتقلين أو أبواب سرية داخل سجن صيدنايا، الذي يُعد واحدًا من أكثر السجون غموضًا ورعبًا في سوريا.

وأشار بيان رسمي إلى استخدام فرق البحث أحدث الوسائل التقنية، بما في ذلك أجهزة الخرق والمجسات الصوتية، إضافة إلى فرق K9 المزودة بالكلاب المدربة، مع الاعتماد على معلومات قدمها أشخاص على دراية بتصميم السجن ومداخله السرية.

تعاون مع أهالي المعتقلين

تعتمد عمليات البحث أيضًا على إرشادات ومعلومات تقدمها عائلات المعتقلين، في محاولة لكشف مصير ذويهم المحتجزين.

وأكد البيان استمرار العمليات بقدرات متقدمة وجهود مكثفة، مع استعداد الفرق للتعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة.