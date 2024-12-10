تدعم تشغيل حتى 10 أرقام.. مميزات وطريقة التحويل وتكلفة شرائح eSIM

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الشريحة الإلكترونية
الشريحة الإلكترونية

تحدث المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن ميزات تقنية eSIM، مشيرًا إلى سهولة التحويل إليها عبر طلب “رمز الاستجابة السريع” (QR Code) من شركة الاتصالات، الذي يُمكّن المستخدم من تفعيل الخدمة بسهولة.

ما هي شرائح eSIM؟

تتيح شريحة الاتصال الإلكترونية eSIM استخدام الهاتف المحمول دون الحاجة إلى الشريحة التقليدية، حيث تُدمج داخل الهاتف كبرنامج إلكتروني.

و تعتبر شرائح eSIM خطوة مستقبلية تهدف لتبسيط حياة المستخدمين، حيث تجمع بين الأمان وسهولة الاستخدام والتقنيات المتقدمة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للهواتف الذكية الحديثة.


مميزات شرائح eSIM

1. تعدد الأرقام:
تدعم الشريحة الإلكترونية حتى 10 أرقام مختلفة على هاتف واحد، مما يوفر مرونة كبيرة في إدارة الخطوط.
2. الأمان والموثوقية:
لا يمكن تلف الشريحة أو سرقتها نظرًا لكونها مدمجة داخل الهاتف.
3. سهولة التنقل بين الخطوط:
يمكن للمستخدم التبديل بين الأرقام بسهولة دون الحاجة إلى تغيير الشرائح.
4. الاحتفاظ بخطوط دائمة:
تتيح التقنية إمكانية استخدام شريحتين فعليتين مع الاحتفاظ بخطوط إلكترونية أخرى.
5. دعم الهواتف الحديثة:
تعتمد التقنية على أجهزة حديثة تُتيح للمستخدم الاستفادة من الميزات دون التأثير على جودة الخدمة أو الإنترنت.

كيفية التحويل إلى eSIM؟

دعا المهندس إبراهيم المستخدمين الراغبين بالتحول إلى زيارة شركات الاتصالات وطلب استبدال الشريحة التقليدية بـ eSIM. بمجرد الحصول على QR Code، يقوم المستخدم بمسحه لتثبيت الخط على الهاتف.

تكاليف التحويل والشراء

• رسوم التحويل: تتراوح بين 270 و300 جنيه حسب الشركة.
• سعر الشريحة الجديدة: يتراوح بين 330 و350 جنيهًا.

إقبال كبير على الشريحة

أكد إبراهيم أن الإقبال على الشرائح الإلكترونية كبير منذ طرحها في مصر مؤخرًا، لافتًا إلى سهولة عملية الاستبدال ومرونة استخدامها.

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