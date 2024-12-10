مصرع شقيقين من الغربيةفى عقار العباسية المنهار

محافظات
بوابة الفجر

 
سادت حالة من الحزن والأسى بين أهالى محافظة الغربية، بعد علمهم وفاة اثنين من ابنائها فى حادث انهيار عقار سكنى بالعباسية.

حيث توفى وليد سليمان عبده عصر وأحمد أحمد سليمان عبده عصر، موظفين، وكانوا متواجدين لحظة انهيار العقار وحاول أحدهم إنقاذ الآخر ولكن توفى الإثنين

وكان الشقيقين يعملوا فى القاهرة ويقيمون عند خالهم فى ذات العقار المنهار فى الطابق الرابع.

وأصيب محمد المغربي محمد ناصف، خال المتوفيين بكسور متفرقة وتم نقله إلى مستشفى الدمرداش لتلقي العلاج.

وشهدت منطقة العباسية صباح اليوم الثلاثاء إنهيار عقار من ٤ طوابق مما أدى إلى مصرع ٨ وإصابة ٣ أخرين.

انهيار عقار اليوم الثلاثاء منطقة العباسية محافظة الغربية مستشفى الدمرداش مصرع شقيقين

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