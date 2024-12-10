مسؤول إسرائيلي: سنضرب بقوة إذا سمح النظام الجديد في سوريا لإيران بتثبيت نفسها في المنطقة

عربي ودولي
بوابة الفجر

قالت ‏هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مسؤول إسرائيلي: “سنضرب بقوة إذا سمح النظام الجديد في سوريا لإيران بتثبيت نفسها في المنطقة”.

وأعلن الجيش السوري أن تنظيمات إرهابية مسلحة، شنت هجوما كبيرا على قرى آمنة وبلدات في ريفي حلب وإدلب الجنوبي.

وذكرت وزارة الدفاع السورية، أن القوات المسلحة السورية ردت على الهجوم الإرهابي في محافظتي حلب وإدلب وكبدت المسلحين خسائر فادحة في المعدات والعناصر البشرية.

ونوهت صحيفة الوطن السورية نقلا عن مصادر عسكرية، بأن الجيش السوري هاجم خطوط إمداد المسلحين غرب مدينة حلب وهاجم تجمعات الإرهابيين في إدلب.

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