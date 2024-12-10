عاجل.. طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بنتايج

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


قال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن الأشعة التي خضع لها المغربي محمود بنتايج ظهير أيسر الفريق أثبتت إصابته في المفصل ما بين الترقوة ولوح الكتف.

طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بنتايج


وأوضح رئيس الجهاز الطبي للفريق أن الظهير الأيسر سيخضع لعلاج تحفظي وسيغيب لفترة تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

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عقد الجمعية العمومية لنادي الزمالك

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حسين لبيب يتواجد في مقر الجمعية العمومية للزمالك


وكان محمود بنتايج تعرض لإصابة في مباراة الزمالك أمام إنيمبا النيجيري في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية وتم استبداله عقب نهاية الشوط الأول.


ويبدأ الزمالك استعداداته غدًا الأربعاء لمباراة المصري المقرر لها يوم 15 ديسمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
 

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