عاجل - رئيس الوزراء يتفقد مشروع 223 عمارة بالإسكان الإجتماعى فى بورسعيد

خلال زيارته إلى محافظة بورسعيد، اليوم، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، لتفقُد مشروع تطوير شارع "ستالينجراد" بحي المناخ، ضمن تطوير محور "ستالينجراد - المشير طنطاوي".

وفي بداية تفقد أعمال التطوير، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على تعزيز جهود تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المحافظات، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين، وبما يتواكب مع متطلبات التنمية والتطوير العمراني بجميع مدن ومحافظات الجمهورية.

وأشار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن تطوير شارع "ستالينجراد" يبدأ من شارع 23 يوليو حتى شارع النصر بطول 750 م وعرض 46 م، لافتًا إلى أن أعمال التطوير تُعد المرحلة الأولى من تطوير محور "ستالينجراد - المشير طنطاوي"، مضيفًا أن المحور هو واحد من ٣ محاور متوازية تربط شمال بورسعيد بجنوبها، والتي تشمل إلى جانب محور "ستالينجراد - المشير طنطاوي"، محور "23 ديسمبر"، ومحور "محمد علي".