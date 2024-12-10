عاجل - رئيس الوزراء يتفقد مشروع 223 عمارة بالإسكان الإجتماعى فى بورسعيد

أخبار مصر
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

خلال زيارته إلى محافظة بورسعيد، اليوم، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، لتفقُد مشروع تطوير شارع "ستالينجراد" بحي المناخ، ضمن تطوير محور "ستالينجراد - المشير طنطاوي".

وفي بداية تفقد أعمال التطوير، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على تعزيز جهود تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المحافظات، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين، وبما يتواكب مع متطلبات التنمية والتطوير العمراني بجميع مدن ومحافظات الجمهورية.

وأشار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن تطوير شارع "ستالينجراد" يبدأ من شارع 23 يوليو حتى شارع النصر بطول 750 م وعرض 46 م، لافتًا إلى أن أعمال التطوير تُعد المرحلة الأولى من تطوير محور "ستالينجراد - المشير طنطاوي"، مضيفًا أن المحور هو واحد من ٣ محاور متوازية تربط شمال بورسعيد بجنوبها، والتي تشمل إلى جانب محور "ستالينجراد - المشير طنطاوي"، محور "23 ديسمبر"، ومحور "محمد علي".

مدبولي بورسعيد الإسكان الإجتماعي تطوير الطرق محور ستالينجراد المشير طنطاوي شمال جنوب بورسعيد البنية التحتية مشروعات قومية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

إخلاء الشقق إجباريًا.. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم من الملاك

عاجل - زعيم الفصائل السورية: دخول الجيش الإسرائيلي إلى سوريا يتم بالتنسيق معنا

عاجل - ضغوط دولية على بشار الأسد لتزويدهم بمعلومات عن أماكن السجون السرية (التفاصيل الكاملة)

عاجل- إسرائيل تؤكد تدمير الأسطول السوري في عملية عسكرية وتوجه رسالة عاجلة

كأس الانتر كونتيننتال.. كولر يكشف عن 28 لاعب بقائمة الأهلي لخوض البطولة

محمد أبو الوفا: حققنا أمورا تاريخية في تاريخ الجبلاية.. وبعنا دوري المحترفين بـ30 مليون

محمد صلاح يتوج بـ جائزة لاعب الشهر في البريميرليج

عاجل - رئيس الوزراء يشهد تسليم عقود بوحدات سكن كل المصريين