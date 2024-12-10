الطب البيطرى.. تحرير 3 محاضر مخالفه ضبط لحوم فاسدة بسوهاج

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جانب من الحملة
جانب من الحملة

شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة سوهاج اليوم، حملة تفتيشية موسعة لضبط الأسواق ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة للحفاظ على صحة المواطنين وضمان سلامة المنتجات الغذائية.

 

جاء ذلك بناء تعليمات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، لضبط الاسواق ومنافذ البيع للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

كما أشار الدكتور احمد حمدى الشبح مدير عام الطب البيطرى، بأن الحملة استهدفت محلات الجزارة، السوبر ماركت، ومنافذ بيع اللحوم على مستوى المحافظة شارك في الحملة كل من الدكتور ريمون فايز والدكتورة هبة مرعي، أطباء إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، وذلك بالتعاون مع الإدارة التموينية ومباحث التموين أسفرت الحملة عن ضبط كمية من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير 3 محاضر ضد المخالفين، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.

وقد أكد الدكتور أحمد حمدى على أهمية استمرار الحملات التفتيشية على جميع منافذ بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها، لضمان عدم تعرض المواطنين لمخاطر صحية ناتجة عن تناول منتجات غير صالحة، وأشاد بدور كل الجهات المعنية في هذه الحملة، مؤكدًا أن هذه الجهود ستتواصل بشكل دوري لضمان صحة وسلامة المواطنين.

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