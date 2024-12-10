فيرينسفاروش المجري يدعم صفوفه بالتعاقد مع نابي كيتا

نجح فيرينسفاروش المجري في إتمام التعاقد مع الغيني نابي كيتا قادمًا من فيردر بريمن الألماني.

نابي كيتا ينتقل إلى صفوف فيرينسفاروش على سبيل الإعارة

وأعلن فيردر بريمن عبر موقعه الرسمي، عن انضمام نابي كيتا إلى صفوف النادي المجري على سبيل الإعارة، لمدة موسم واحد، على أن تبدأ في يناير المقبل.

وانضم الغيني نابي كيتا، إلى صفوف النادي الألماني صيف 2023، قادما من ليفربول الإنجليزي في صفقة انتقال حر.

ولم يشارك اللاعب الغيني البالغ من العمر 29 عاما كثيرا مع فريقه الألماني منذ انضمامه صيف 2023، بسبب كثرة الإصابات التي لحقت به.

ويمتلك فيرينسفاروش المجري العديد من اللاعبين المميزين، وعلى رأسهم التونسي محمد علي بن رمضان لاعب وسط الفريق، والذي كان قريبا من الانضمام إلى صفوف الأهلي المصري في الانتقالات الماضية.

