عضو اتحاد الكرة السابق يفجر مفاجأة: ما سمعناه في الجبلاية لم يأتي مغايرا لتسريب محمد عادل

قال محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، إن أزمة طاقم حكام مباراة الزمالك والبنك الأهلي في النيابة، وتم تأجيل البت فيها لحين انتهاء تحقيقات النيابة.

وأضاف أبو الوفا في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: تم التحقيق في أزمة مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

وتابع عضو اتحاد الكرة السابق: شق من التحقيق ذهب للنيابة، وأجلنا كل ما يخص المسألة لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة وهو أمر أعلناه من قبل.

واختتم محمد أبو الوفا: سألت المحققين وأفادوا أن التحقيق كما سمعناه والأمر ليس سريًا أو به مفاجآت، ولو أردت الاطلاع عليه لاطلعت، وما كان في اتحاد الكرة ليس فيه خلافا لما تم سماعه في التسريب.