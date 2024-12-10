جامعة سوهاج تحقق مراكز متقدمة في مجالي الطب البيطري والرياضيات بتصنيف شنغهاي العالمى

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج ان الجامعة نجحت في تحقيق مراكز متقدمة في التصنيف الأكاديمي لجامعات العالم لعام ٢٠٢٤ The Academic Ranking of World Universities (ARWU) "التصنيف الصيني (تصنيف شنغهاى)" وإظهار التميز في مجال الطب البيطرى (veterinary medicine) حيث حصلت علي الترتيب 300-201، وفي مجال الرياضيات (Mathematics) حصلت علي الترتيب 400-301 علي مستوى جامعات العالم.

وأكد الدكتور حسان النعماني علي أن التقدم الذي أحرزته الجامعة في التصنيفات العالمية للجامعات سواء العامة أو للتخصصات، يعكس حجم التطوير الأكاديمي فى جامعة سوهاج في ضوء السياسات التي تنتهجها الجامعة ومنظومة الخطة الاستراتيجية للتعليم العالي. والجهود المبذولة فى دعم وتحسين مخرجات التصنيفات الدولية للجامعة وتنمية المعايير المطلوبة لها

وقال النعماني ان التصنيف الصيني شنغهاي (ARWU) يُعد من أقوى التصنيفات العالمية في الجامعات علي مستوى العالم، مشيرًا إلى ان الجامعة طبقًا لهذا التصنيف تقدمت في ترتيبها علي مستوي جامعات العالم في تخصص الرياضيات عن العام الماضي حيث حصلت علي الترتيب 401-500 كما حصلت العام الماضي في مجال الصيدلة والعلوم الصيدلانية (Pharmacy and Pharmaceutical science) علي الترتيب 301-400.

واوضح الدكتور عمرو عبد الحميد مدير مركز النشر العلمي بالجامعة ان هذا التصنيف يعتمد علي أربعة معايير معتمدة لقياس كفاءة الجامعات وجودتها المعيار الأول هو جودة التعليم: (10%) وهو مؤشر لخريجي المؤسسة الذين حصلوا على جوائز نوبل وأوسمة فيلدز ويأخذ نسبة 10% من المجموع النهائي، المعيار التاني جودة هيئة التدريس (40%): وهو مؤشر لأعضاء هيئة التدريس الذين حصلوا على جوائز نوبل وأوسمة فليدز ويأخذ نسبة 20%، وأيضًا في هذا المعيار مؤشر للباحثين الأكثر استشهادًا بهم في 21 تخصصًا علميًا ويأخذ نسبة 20%، مخرجات البحث (40%): وهو مؤشر للمقالات المنشورة في مجلتي Nature وScience ويأخذ 20%، أيضًا المقالات الواردة في دليل النشر العلمي الموسع ودليل النشر للعلوم الاجتماعية ودليل النشر للفنون والعلوم الإنسانية وتاخذ نسبة 20%، والمعيار الرابع والاخير هو حجم المؤسسة (10%): وهو مؤشر للإنجاز الأكاديمي نسبة إلى المعايير أعلاه ويأخذ نسبة 10%.