6 آلاف عنصر من الجيش اللبناني ينتشرون جنوبا

عربي ودولي
بوابة الفجر

أكمل الجيش اللبناني كل استعداداته وعديده وأصبحت الفرق العسكرية المطلوبة كلها في جنوب لبنان جاهزة استعدادا للانتشار، وسط خروقات إسرائيلية يومية لاتفاق وقف إطلاق النار.

وحسب المعلومات فإن الجيش قرر تعزيز قواته الموجودة حاليا في الجنوب ليصل العديد إلى ستة آلاف عنصر سينتشرون دفعة واحدة في كل المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني. كما سيتم تعزيز مكاتب مخابرات الجيش في الأقضية والمناطق الحدودية.

وقالت مصادر إن قيادة الجيش وجدت أن من الأنسب قطع الطريق أمام أي نوع من المناورات الإسرائيلية، من خلال العمل على الانتشار دفعة واحدة في كل المناطق الممتدة من الناقورة غربا حتى حدود مزارع شبعا شرقا.

وأوضحت أن العمل على الخطة يجري بسرية، وأن هناك الكثير من الحاجات اللوجستية والأمنية والعسكرية يجري العمل على تأمينها لتوفير كامل متطلبات خطة الانتشار دفعة واحدة.

وذكرت مصادر عسكرية إن الخطة جاهزة وقيادة الجيش تنتظر قرار الحكومة، تشهد منطقة جنوبي الليطاني تحرك آليات وعديد في أكثر من اتجاه. في البياضة، استكمل اللواء الخامس عودته إلى مركز قيادته في البلدة بعد انسحابه منه قبيل توغل الجيش الإسرائيلي باتجاه شمع قبل نحو أسبوعين. لكنه لم يقترب من مراكزه في شمع أو الناقورة ورأس الناقورة وصعودا باتجاه النقاط المتقدمة على طول القطاع الغربي من الضهيرة إلى مروحين.

وحتى استتباب الوضع الأمني، يستمر الجيش في تشديد حركة العبور نحو الناقورة والبياضة ومحيطها عبر حاجز الحمرا في أطراف المنصوري، لكيلا يُستهدف المواطنون بالاعتداءات.

 

اسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار القطاع الغربي المناطق الحدودية جنوب لبنان

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