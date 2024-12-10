عاجل - رئيس الوزراء: الرئيس السيسي يوجه باستمرار التطوير والتنمية فى كل المحافظات

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الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه سيتم تنفيذ مشروعات مستقبلية للإسكان داخل محافظة بورسعيد، بجانب مشروع سكن كل  المصريين.

وقال رئيس الوزراء: " ربنا يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار.. الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه دائما باستمرار عملية التطوير والتنمية فى كل محافظات الجمهورية".

وأوضح أن زيارته لمحافظة بورسعيد تضمنت كافة المشروعات التنموية فى المحافظة، موضحا إنه التقى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

وتابع فى مؤتمر صحفي، أنه تفقد عدد من المصانع الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، موضحا إنه تم الاتفاق على مرحلة جديدة من هذه النوعية من المصانع، خاصة وأن 54% من الملابس التى تصدر للخارج تخرج من بورسعيد.

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