عاجل - زعيم الفصائل السورية: دخول الجيش الإسرائيلي إلى سوريا يتم بالتنسيق معنا

قال زعيم الفصائل السورية المسلحة، أبو محمد الجولانى، إن دخول الجيش الإسرائيلي إلى الأرضي السورية يتم بالتنسيق معهم.

وفي سياق آخر، يجري رئيس الحكومة السورية المكلف من الفصائل المسلحة المهندس محمد البشير، الثلاثاء، مشاورات مكثفة لتشكيل الحكومة الجديدة في البلاد بعد اجتماعه مع أحمد الشرع رئيس ما تعرف "هيئة تحرير الشام"، وذلك استعدادا لتسلم مهامه رسميا في العاصمة دمشق للتعاطي مع التحديات التي تواجه الدولة السورية التي تشهد حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني.

وحرصت الفصائل المسلحة في سوريا على تأمين البنوك والمؤسسات النفطية وبعض المنشآت الحكومية، والعمل على ملاحقة العناصر التي أثارت الفوضى بعد سقوط العاصمة دمشق خلال الساعات الماضية، ويستمر إغلاق المدارس والجامعات بسبب حالة عدم الاستقرار التي تجري في شوارع دمشق.

وتوافقت الفصائل المسلحة في سوريا على اختيار محمد البشير لتشكيل حكومة جديدة، والبشير هو رئيس "حكومة الإنقاذ" التي كانت تدير محافظة إدلب السورية معقل الفصائل المسلحة خلال السنوات الماضية.

وقالت وسائل إعلام سورية، إن زعيم "هيئة تحرير الشام" أبو محمد الجولاني اجتمع مع محمد الجلالي، رئيس الوزراء السوري السابق، ورئيس "حكومة الإنقاذ" محمد البشير بهدف تحديد ترتيبات نقل السلطة.