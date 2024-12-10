السجن 10 سنوات لـ عاطل ضُبط بـ مخدرات وسلاح وذخائر ببورسعيد

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السجن 10 سنوات لـ
السجن 10 سنوات لـ عاطل ضُبط بـ مخدرات وسلاح وذخائر ببورسعيد

 

قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار أحمد حسام النجار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى الرئيس بالمحكمة، ومحمد مرتضى مرام نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، السجن 10 سنوات لـ عاطل ضُبط بـ مخدرات وسلاح وذخائر ببورسعيد.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 5 من شهر 8 عام 2024، والمتهم فيها ي ا م ا عاطل ومقيم بمنطقة الزهور، حيث احراز جوهرا مخدرا للحشيش بقصد التعاطي، وأحرز بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن فرد خرطوش، واحرز ذخائر عبارة عن طلقه تستخدم على السلاح الناري.


وشهد مازن عاطف جابر محمد نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة الزهور بإنه حال مروره الأمني بالطريق العام أبصر المتهم يظهر من بين طيات ملابسه مقبض سلاح ناري فضبطه، والسلاح تبين أنه فرد خرطوش بداخله طلقه، وبتفتيشه عثر على كيس بلاستيكي لنبات الحشيش المخدر، وبمواجهته أقر باحراز المادة المخدرة بقصد التعاطي، والسلاح الناري والطلقة بقصد الدفاع عن النفس.


وثبت معمليا أن الأجزاء النباتية بداخل الكيس لنبات الحشيش الذي يحتوي على المادة الفعالة للحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وتزن 3.5  جرامات، وثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن السلاح الناري المضبوط فرد خرطوش غير مششخن عيار 12 مللي، والسلاح كامل الأجزاء وصالح للاستعمال، والطلقة المضبوطة كاملة الأجزاء وغير مطرقه الكبسولة وصالحة للاستعمال وتستخدم على السلاح الناري.


حكمت المحكمة بمعاقبه المتهم بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيها هعما اسند اليه، ومصادرة المخدر والسلاح الناري المضبوطين، والزمته المصاريف الجنائية، وذلك في القضية رقم 5773 لسنة 2024 جنايات الزهور، والمقيدة برقم 1336 لسنة 2024 كلي بورسعيد.

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