فتاة تتخلص من حياتها شنقا في الإسماعيلية

أقدمت فتاة علي التخلص من حياتها شنقا في ظروف غامضة، وذلك بمنزلها الكائن بمنطقة الكيلو 11 بمحافظة الاسماعيلية.

وكان اللواء محمد عامر مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغا بإنتحار فتاة بمنطقة الكيلو 11 بجوار محطة المياة القديمة.



علي الفور، إنتقلت الأجهزة المعنية إلي مكان وقوع الحادث وتبين إنتحار فتاة ووجود حبل معلق بمروحة السقف.

ودفع مرفق الإسعاف بسيارة إسعاف إلي مكان وقوع الحادث ونقلت جثة الفتاة وتدعي هبة.ا، 19 عاما، مقيمة بالكيلو 11 إلى المستشفي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والكشف أسباب وقوع الحادث وظروف ملابساته.