عاجل - رئيس الوزراء يتفقد مشروعات الإسكان الاستثمارى بمدينة بورفؤاد

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الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته اليوم الثلاثاء بمحافظة بورسعيد، أحد مشروعات الإسكان الاستثمارى بمدينة بورفؤاد.

وقام رئيس الوزراء بجولة بالمشروع، واستمع إلى شرح حول مكوناته من  المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي أشار إلى أن المشروع يشمل تنفيذ 53 عمارة، بواقع 1144 وحدة سكنية، إلى جانب 128 وحدة تجارية تقسم إلى 512 محلًا تجاريًا، وتصل نسبة التنفيذ إلى 72%.

وأضاف الوزير أن مظلة الإسكان الاستثماري تشهد كذلك بمدينة بورفؤاد، تنفيذ 66 عمارة، بإجمالي 1526 وحدة سكنية، إلى جانب 58 وحدة تجارية مقسمة إلى 232 محلًا تجاريًا، وتصل نسبة التنفيذ إلى 80%.

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