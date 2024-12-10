التحقيقات تكشف عدم وجود شبهة جنائية في مصرع شاب صدمه قطار في البدرشين

باشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في مصرع شاب صدمه قطار في البدرشين، وتبين بعدم وجود شبهة جنائية



بيعبر السكة الحديد

وكشفت التحقيقات، أن الشاب صدمه القطار أثناء عبوره السكة الحديد، مما أسفر عن وفاته في الحال.

بلاغ بمصرع شاب صدمه قطار



تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع طالب صدمه قطار في البدرشين

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين مصرع طالب صدمه قطار، أثناء عبوره السكة الحديد.

تم الاستعانة بسيارة إسعاف، ونقل الجثة إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.