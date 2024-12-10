محمد صلاح يتوج بـ جائزة لاعب الشهر في البريميرليج

توج الأسطورة المصرية محمد صلاح نجم ليفربول، بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز، عن شهر نوفمبر الماضي، المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين.

صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب في البريميرليج عن شهر نوفمبر

وحصد صلاح جائزة لاعب الشهر، بعد المستوى المميز الذي قدمه مع ليفربول، حيث خاض مع الريدز خلال شهر نوفمبر، 3 مواجهات سجل خلالها 4 أهداف، وصنع تمريرة حاسمة وحيدة.

ويتصدر الأسطورة المصرية البالغ من العمر 32 عاما، ترتيب هدافي البريميرليج لموسم 2024-2025، برصيد 13 هدفًا.

ويحتل الريدز صدارة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 35 نقطة من 14 مباراة، بفارق 4 نقاط عن صاحب الوصافة فريق تشيلسي، والذي يمتلك في رصيده 31 نقطة، من 15 مباراة.

ويستعد ليفربول الإنجليزي لخوض مواجهة قوية أمام جيرونا الإسباني، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، ضمن فعاليات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.