محمد صلاح يتوج بـ جائزة لاعب الشهر في البريميرليج

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

توج الأسطورة المصرية محمد صلاح نجم ليفربول، بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز، عن شهر نوفمبر الماضي، المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين.

صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب في البريميرليج عن شهر نوفمبر

وحصد صلاح جائزة لاعب الشهر، بعد المستوى المميز الذي قدمه مع ليفربول، حيث خاض مع الريدز خلال شهر نوفمبر، 3 مواجهات سجل خلالها 4 أهداف، وصنع تمريرة حاسمة وحيدة.

ويتصدر الأسطورة المصرية البالغ من العمر 32 عاما، ترتيب هدافي البريميرليج لموسم 2024-2025، برصيد 13 هدفًا.

txt

موعد مباراة ريال مدريد وأتالانتا اليوم في دوري أبطال أوروبا

txt

الأهلي الإقبال على عضوية النادي بالخارج يتزايد وطارق قنديل يتجه للدوحة

ويحتل الريدز صدارة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 35 نقطة من 14 مباراة، بفارق 4 نقاط عن صاحب الوصافة فريق تشيلسي، والذي يمتلك في رصيده 31 نقطة، من 15 مباراة.

ويستعد ليفربول الإنجليزي لخوض مواجهة قوية أمام جيرونا الإسباني، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، ضمن فعاليات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

أبطال أوروبا الدوري الانجليزي الدوري الإنجليزي الممتاز هدافي البريميرليج ترتيب هدافي البريميرليج رابطة اللاعبين المحترفين

الأكثر قراءة

إخلاء الشقق إجباريًا.. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم من الملاك

عاجل - زعيم الفصائل السورية: دخول الجيش الإسرائيلي إلى سوريا يتم بالتنسيق معنا

عاجل - ضغوط دولية على بشار الأسد لتزويدهم بمعلومات عن أماكن السجون السرية (التفاصيل الكاملة)

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ريال مدريد وأتالانتا اليوم في دوري أبطال أوروبا

عاجل- إسرائيل تؤكد تدمير الأسطول السوري في عملية عسكرية وتوجه رسالة عاجلة

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ريال مدريد وأتالانتا اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري أبطال أوروبا

إيهاب الكومي: الأهلي والزمالك أقوى من اتحاد الكرة جماهيريا وإعلاميا

شاهد مباراة ريال مدريد وأتالانتا بث مباشر مجانا.. مباراة ريال مدريد وأتالانتا | دوري أبطال أوروبا