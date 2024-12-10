عاجل - "مدبولي" يتفقد عددا من المصانع في بورسعيد: تشغل مئات الشباب

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنّه تفقد عددا كبيرا من المصانع في محافظة بورسعيد، معربًا عن سعادته بزيارة المصانع التي يُطلق عليها مصانع صغيرة ومتوسطة، إذ إنّ جميعها بدأت في العمل على مدار الـ3 و4 شهور الماضيين.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي في ختام زيارته لمحافظة بورسعيد، أنّ هذه المصانع أصبحت تشغل مئات الشباب من أبناء محافظة بورسعيد، كما تصدر لمختلف دول العالم، وأيضا تدخل للسوق المحلي.

وتابع: «تابعت مراحل تشغيل عمل هذه المصانع بنفسي على مدار العام ونصف الماضيين، وسعيد اليوم بكونهم بدأوا العمل»، مشيرا إلى أنه عقد اتفاقا مع نائب رئيس الوزراء بناء على طلب أعضاء مجلس النواب والمحافظ حول تسريع الخطى بتنفيذ مرحلة جديدة من هذه النوعية من المصانع، وأيضا باقي المنطقة الصناعية والتي تبلغ نحو 360 فدانا.