عاجل - رئيس الوزراء: نسعى لتحويل بورسعيد إلى مدينة صناعية من الدرجة الأولى

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الهدف الرئيسي للحكومة هو تحويل بورسعيد إلى مدينة صناعية من الدرجة الأولى، لافتًا إلى أن 54% من صادرات مصر من الملابس الجاهزة تخرج من بورسعيد، ومصانع المحافظة تدعو للتفاؤل والأمل.

التوافق على سرعة إنشاء مشروعات الإسكان الاجتماعي

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي في ختام زيارته لمحافظة بورسعيد، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن الحكومة تعمل خلال الفترة المقبلة على المنطقة الصناعية ببورسعيد لتكون جاهزة خلال العام المقبل، وتبدأ المصانع بالعمل وتدخل في الإنتاج، متابعًا: «كان لدينا زيارة لمجموعة من مشروعات الإسكان الاجتماعي، وكان هناك نقاشات مع أعضاء مجلس النواب، وجرى التوافق على الإسراع في إنشاء مجموعة جديدة من مشروعات الإسكان الاجتماعي».

وواصل: «جرى التوافق أيضًا على إنشاء المشروعات الخاصة في مدينة بور فؤاد، وتخصيصها لسكن لكل المصريين وللمشروعات التي سبق الإعلان عنها، وقدم عدد من المواطنين على عدد من هذه الوحدات ولم يكن متاح سوى القليل منها، واستجابة لمطالب الناس تم تخصيص هذه المشروعات للطلبات السابقة».