قال محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، إن المجلس السابق حقق عددا من الأمور التاريخية التي تحدث لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية.

محمد أبو الوفا: حققنا أمورا تاريخية في تاريخ الجبلاية.. وبعنا دوري المحترفين بـ30 مليون

وأضاف أبو الوفا في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: هناك بعض الأمور التاريخية التي تحدث لأول مرة في تاريخ مصر، خلال فترة مجلسنا، ومنها بعض الأمور التي لم يلمسها أحد.

وتابع محمد أبو الوفا: من الأمور التاريخيةـ دوري المحترفين للقسم الثاني وكنا نعمل عليه من 2011 مع المجالس المتلاحقة، والأمر كان صعبا ومثل الولادة المتعسرة.

وواصل عضو الجبلاية السابق: تم بيع دوري المحترفين بقيمة 30 مليون، رغم اننا كنا نريد أن نبيعه بأي قيمة أو أن يحصل عليه أي أحد "ببلاش".

وأكمل أبو الوفا: منتخب الشاطئية وصل لكأس العالم لأول مرة في تاريخ مصر، وعدم التوفيق جعلنا لم نصل لكأس العالم للنسخة الجديدة،

واختتم أبو الوفا تصريحاته: دشنا موقع لاتحاد الكرة وتم فيه حفظ الوثائق التاريخية لاتحاد الكرة وأي معلومة عن الاتحاد أو المباريات منذ وقت إنشاء الجبلاية يمكنك الاطلاع عليها.