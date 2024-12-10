محمد أبو الوفا: حققنا أمورا تاريخية في تاريخ الجبلاية.. وبعنا دوري المحترفين بـ30 مليون
قال محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، إن المجلس السابق حقق عددا من الأمور التاريخية التي تحدث لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية.
محمد أبو الوفا: حققنا أمورا تاريخية في تاريخ الجبلاية.. وبعنا دوري المحترفين بـ30 مليون
وأضاف أبو الوفا في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: هناك بعض الأمور التاريخية التي تحدث لأول مرة في تاريخ مصر، خلال فترة مجلسنا، ومنها بعض الأمور التي لم يلمسها أحد.
وتابع محمد أبو الوفا: من الأمور التاريخيةـ دوري المحترفين للقسم الثاني وكنا نعمل عليه من 2011 مع المجالس المتلاحقة، والأمر كان صعبا ومثل الولادة المتعسرة.
وواصل عضو الجبلاية السابق: تم بيع دوري المحترفين بقيمة 30 مليون، رغم اننا كنا نريد أن نبيعه بأي قيمة أو أن يحصل عليه أي أحد "ببلاش".
وأكمل أبو الوفا: منتخب الشاطئية وصل لكأس العالم لأول مرة في تاريخ مصر، وعدم التوفيق جعلنا لم نصل لكأس العالم للنسخة الجديدة،
واختتم أبو الوفا تصريحاته: دشنا موقع لاتحاد الكرة وتم فيه حفظ الوثائق التاريخية لاتحاد الكرة وأي معلومة عن الاتحاد أو المباريات منذ وقت إنشاء الجبلاية يمكنك الاطلاع عليها.