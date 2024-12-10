إسرائيل تؤكد تدمير الأسطول السوري في عملية عسكرية

عاجل- إسرائيل تؤكد تدمير الأسطول السوري في عملية عسكرية وتوجه رسالة عاجلة.. تشهد الأجواء السورية تصعيدًا عسكريًا غير مسبوق من جانب إسرائيل، حيث كثفت الأخيرة غاراتها الجوية منذ الأحد الماضي، مستهدفة العديد من الأهداف الاستراتيجية داخل الأراضي السورية. وفي هذا السياق، أعلن يسرائيل كاتس، وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، عن نجاح تدمير الأسطول السوري في عملية واسعة النطاق نفذتها البحرية الإسرائيلية. وقد تزامنت هذه التصريحات مع زيارة كاتس للقاعدة البحرية في حيفا، حيث تلقى مراجعات عملياتية من القادة العسكريين حول الأنشطة العملياتية الأخيرة.

تفاصيل الغارات الإسرائيلية

أكد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، خلال زيارته للقاعدة البحرية في حيفا، تدمير الأسطول السوري بنجاح باستخدام السفن الصاروخية. وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يعمل بشكل مستمر في سوريا خلال الأيام القليلة الماضية لتدمير القدرات الاستراتيجية التي تهدد دولة إسرائيل. وأوضح كاتس أن البحرية الإسرائيلية نفذت عملية واسعة النطاق أمس، أدت إلى تدمير الأسطول السوري بشكل كامل.

رسالة إلى المعارضة المسلحة

ووجه وزير دفاع الاحتلال رسالة تحذيرية إلى المعارضة المسلحة في سوريا التي تسعى إلى إسقاط نظام بشار الأسد، مشيرًا إلى أن من يتبع طريق الأسد سينتهي به الأمر مثله. وأضاف كاتس: "لن نسمح لكيان متطرف بالعمل ضد إسرائيل خارج حدودها وتعريض مواطنيها للخطر، سنفعل كل ما يلزم لإزالة التهديد".

تأمين الحدود السورية

أكد كاتس أن الجيش الإسرائيلي يكمل الآن تواجده في المنطقة العازلة والمناطق الخاضعة للسيطرة بهدف حماية سكان هضبة الجولان ومواطني دولة إسرائيل. وأوضح أن جيش الاحتلال بالتعاون مع بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أصدر تعليمات لإنشاء منطقة حماية خالية من الأسلحة والتهديدات الإرهابية في جنوب سوريا.

مبررات العمليات العسكرية

برر وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي الإجراءات العسكرية الأخيرة بأنها تأتي لمنع إنشاء تنظيمات إرهابية في سوريا وخلق واقع مشابه لما حدث في لبنان وغزة قبل 7 أكتوبر. وأكد كاتس أن إسرائيل لن تسمح بتكرار هذا السيناريو، وستقوم بكل ما يلزم لحماية أمنها واستقرارها.