محافظ الدقهلية يكلف: بتقرير تفصيلي عن حديقة عروس النيل بطلخا للاستفادة منها وإقامة متنزه لائق للمواطنين

محافظات
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع


كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم رئيس مركز ومدينة طلخا بعرض تقرير تفصيلي عن مقترحات وطرق الاستفادة من حديقة عروس النيل لإقامة متنزه لائق عليها يكون متنفس للمواطنين،يحافظ على المظهر الحضاري للمدينة ويوفر خدمة ترفيهية للمواطنين بالتنسيق مع الري.

كما كلف محافظ الدقهلية بالمتابعة المستمرة للطرق الرئيسية بزمام مركز ومدينة طلخا على أن يكون ذلك بشكل يومي لاستكشاف أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية قبل وقوعه،وشدد على أن هذا التكليف ينطبق على جميع مراكز ومدن المحافظة التي لديها طرق رئيسية بالمتابعة اليومية بالإضافة لمتابعة التعديات بشكل عام.

وأكد محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالتقصير أو التواطؤ في التعديات على الأراضي الزراعية أو ارتكاب أي مخالفات وأنه لا مكان للفساد ولن يتسامح في أي شبهة فساد فيما يخص مخالفات البناء وكافة أنواع المخالفات وأنه لا مكان لأي مقصر أو متواطئ أو فاسد،وان تقييم الأداء يتم على أساس الكفاءة والنزاهة في العمل.

وكلف "مرزوق" رئيس مدينة جمصه بالبدء في تنفيذ نموذج لتطوير ورفع كفاءة شوارع المدينة بتقسيمها إلى مربعات يبدأ التنفيذ فيها بمربع واحد كنموذج استرشادي للانطلاق نحو تطبيقه بجميع شوارع مدينة جمصه على أن يتم التعاون مع المجتمع المدني من أجل صالح الجميع، كما كلفه بسرعة الانتهاء من إقامة السور الفاصل بين جمصه البلد وجمصه المصيف حفاظا على ممتلكات الجميع وموارد الدولة.

وأكد محافظ الدقهلية أنه لا بد من العمل الجاد في إطار رؤية علمية وعملية لوضع مدينة جمصه ليس فقط على الخريطة السياحية بل أن تكون في مقدمة المدن الساحلية السياحية وتصبح وجهة للمواطنين من كافة محافظات الجمهورية بما يخدم الجميع من كل مكان ويفتح آفاق جديدة لفرص عمل.

وكلف محافظ الدقهلية كذلك مدير مديرية الطرق بالتنسيق مع رئيس مدينة جمصه لإدراج الطريق الواصل بين منطقة 15 مايو ومنطقة الشيخ زايد للاحلال والتجديد في الخطة الاستثمارية المقبلة خدمة لأبناء وسكان المنطقتين.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الدقهلية اليوم لمناقشة الخطة الاستثمارية بحضور اللواء محمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام للمحافظة،واللواء عماد عبد الله السكرتير المساعد،ومديري المديريات والإدارات المعنية ورؤساء المراكز والمدن.

التعديات على الأراضي الزراعية الأراضي الزراعي الاستفادة الأراضي الزراعية استفادة اللواء طارق مرزوق الكفاءة والنزاهة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المظهر الحضاري تعديات على الاراضي تعدي على الأراضي تعدي على الاراضي الزراعية تعديات على الاراضي الزراعية جمصة رؤساء المراكز والمدن رئيس مركز ومدينة مركز ومدينة طلخا موارد الدولة مقترحات ورفع كفاءة مخالفات البناء مدينة جمصة مدينة طلخا مخالفات البنا مركز ومدينة

مواد متعلقة

محافظ الدقهلية خلال مناقشة الخطة الاستثمارية: دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات قبل طرحها وتنفيذها

جنايات مستأنف المنصورة:تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته وابنائه الصغار إلى جلسة 14 يناير

مستأنف جنايات المنصورة تقضي بتخفيض الحكم على قاتلة طفلها بالسنبلاوين من الإعدام إلى المؤبد

265 ألف حالة استقبلتها العيادات الخارجية بالمستشفيات خلال شهر بالدقهلية

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 10-12-2024 في الدقهلية

أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الثلاثاء 10-12-2024 في محافظة الدقهلية

أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 10-12-2024 في الدقهلية

أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 10-12-2024 في الدقهلية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

إخلاء الشقق إجباريًا.. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم من الملاك

عاجل - زعيم الفصائل السورية: دخول الجيش الإسرائيلي إلى سوريا يتم بالتنسيق معنا

عاجل - ضغوط دولية على بشار الأسد لتزويدهم بمعلومات عن أماكن السجون السرية (التفاصيل الكاملة)

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ريال مدريد وأتالانتا اليوم في دوري أبطال أوروبا

عاجل- إسرائيل تؤكد تدمير الأسطول السوري في عملية عسكرية وتوجه رسالة عاجلة

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ريال مدريد وأتالانتا اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري أبطال أوروبا

إيهاب الكومي: الأهلي والزمالك أقوى من اتحاد الكرة جماهيريا وإعلاميا

شاهد مباراة ريال مدريد وأتالانتا بث مباشر مجانا.. مباراة ريال مدريد وأتالانتا | دوري أبطال أوروبا