آخر تطورات أعمال تنفيذ محطة رفع الصرف الصحي بقرية دهشور بالجيزة

أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن جولة موسعة بنطاق قري الوحدة المحلية بدهشور بمركز البدرشين.

وذلك في أطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بالمرور الميداني المستمر بنطاق مراكز ومدن المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة لمواطنين الوحدات المحلية والقري بالمحافظة.

حيث تابع نائب محافظ الجيزة، التجهيزات النهائية بمحطة رفع الصرف الصحى الرئيسيه بدهشور من أطلاق التيار الكهربائي وأجراء تجارب التشغيل داخل المحطة

تمهيدا للبدء في أعمال وصلات الصرف الصحي للمنازل وتشغيل خدمة الصرف الصحي بقرية دهشور مشددا بسرعه الانتهاء من الأعمال طبقا للجدول الزمني المحدد للمشروع.

كما تفقد نائب محافظ الجيزة، قرية دهشور وقرية زاوية دهشور للوقوف على مستوي الخدمات المؤداة لأهالي القريتين والتعرف على أحتياجاتهم علي الطبيعة.

حيث تفقد نائب محافظ الجيزة، شوارع القري سيرا علي الأقدام لمتابعة أعمال النظافة ورفع الاشغالات والتعرف علي شكاوي وأحتياجات المواطنين مشددا علي رئيس الوحدة المحلية الأهتمام بأعمال النظافة ورفع المخالفات والقمامة بشوارع القري أول بأول لخلق جو بيئ وصحي للأهالي.

كما تفقد نائب محافظ الجيزة، عيادات القوافل الطبية المتنقلة بأقسام العظام وأطفال وجلدية ومسالك بولية والباطنة والأشعة التشخيصية ومعمل الدم ومعمل امراض متوطنة وأكتشاف مبكر الضغط والسكر وتثقيف صحي وعلاج مجاني وتحويل للعلاج علي نفقه الدوله التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالجيزة لتقديم الخدمات الصحية لأهالي القرية.

كما تابع نائب محافظ الجيزة، انتظام العمل داخل وحدة الرعاية الأولية بدهشور حيث تفقد النائب عيادات الأسنان والنساء والصيدلية وتنظيم الأسرة وتسجيل المواليد وحرص النائب علي الأستماع لاراء المرضي المتواجدين بالوحدة عن مستوي الخدمة المقدمة وأي معوقات تواجههم، وتفقد نائب المحافظ وحدة دهشور الأجتماعية لمتابعة سير العمل داخل الوحدة.

والتقي نائب محافظ الجيزة، بعدد كبير من الاهالي لمناقشة أهم المشاكل والأحتياجات الخاصة بنطاق المركز مؤكدا علي حرص الدولة علي المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية وعلي رأسها خدمات مياة الشرب والصرف الصحى التي تعد من أهم الأولويات التي تحرص الدولة علي تنفيذها في جميع القرى.

مشيرا إلى أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بالمشروعات القومية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق نائب محافظ الجيزة خلال زيارته، محمود شنب رئيس مركز البدرشين، وعلاء عبد العال مدير مديرية الطب البيطري، وخالد عبد الهادي المشرف العام على مشروعات محافظة الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى ومحمد الراوي مدير عام شبكات وسط الجيزة بشركة كهرباء جنوب القاهرة ومحمد عمران رئيس قطاع جنوب للصرف الصحي بشركة مياه الجيزة وأحمد فرغلي مدير عام الصرف الصحي بالبدرشين والعياط بشركة مياه الجيزة، وحازم مصطفى

مدير إدارة القوافل الطبية بمديرية الشؤون الصحية بالجيزة.

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