لتطويرهما وإعادة تأهيلهما.. وكيل التعليم بالدقهلية يتفقد معسكري التربية الاجتماعية والرياضية بجمصة

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جانب من جولة وكيل
جانب من جولة وكيل التعليم بالدقهلية بجمصة

 تفقد الدكتور أشرف العربي، مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية،اليوم معسكري التربية الاجتماعية والرياضية بجمصة، لبحث تطويرهما وإعادة تأهيلهما، لاستقبال أبنائنا الطلاب لممارسة الأنشطة المختلفة، التي تسهم في بناء شخصياتهم وصقل مهاراتهم، ضمن خطة تنمية الإنسان المصري التي يرعاها، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

و وجه “العربي ” بإحلال وتجديد بعض المرافق الخاصة بالمعسكرين ورفع كفاءتهما لاستقبال الطلاب لممارسة الأنشطة المختلفة  تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية. 

 

رافق مدير المديرية خلال الجولة التفقدية الدكتور حازم الألفي مدير عام الخدمات والأنشطة، والدكتورة حسناء صادق مدير إدارة المدارس الرسمية للغات 
و أسماء فودة مدير إدارة التعليم الخاص بالمديرية
 جميلة مسعد مدير الأنشطة بالمديرية، نهاد العزب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية،عبد الغني الغازي موجه عام التربية الاجتماعية
 

جانب من جولة وكيل التعليم بالدقهلية بجمصة

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