قافلة دعوية كبرى بأوقاف الفيوم تنطلق إلى إدارة سنورس ثالث لتجوب القرى والمناطق النائية

أنطلقت اليوم الثلاثاء، قافلة دعوية كبرى من مديرية أوقاف الفيوم إلى إدارة سنورس ثالث، لتجوب القرى والعزب والمناطق الأكثر احتياجًا.

تأتي القافلة برعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، وبقيادة الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وبمشاركة نخبة من الأئمة المتميزين بالمديرية.

تُعقد فعاليات القافلة بعد صلاة المغرب، حيث يلتقي الأئمة بالحضور في عدد من المواقع المختلفة، لتناول موضوع بعنوان: "فضل صلة الرحم وعقوبة قاطعها".

تهدف القافلة إلى تعزيز قيم التعايش السلمي، وتصحيح التصورات الدينية، مع التركيز على القيم الإنسانية التي تدعو إلى الوحدة والانسجام بين أفراد المجتمع.

تُعد هذه المبادرة امتدادًا لدور وزارة الأوقاف في بناء الوعي المجتمعي، وتقديم النصح والإرشاد المستنير بما يعزز وحدة الصف وينشر السلام بين الناس.