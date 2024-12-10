قافلة دعوية كبرى بأوقاف الفيوم تنطلق إلى إدارة سنورس ثالث لتجوب القرى والمناطق النائية

محافظات
بوابة الفجر

أنطلقت اليوم الثلاثاء، قافلة دعوية كبرى من مديرية أوقاف الفيوم إلى إدارة سنورس ثالث، لتجوب القرى والعزب والمناطق الأكثر احتياجًا.

تأتي القافلة برعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، وبقيادة الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وبمشاركة نخبة من الأئمة المتميزين بالمديرية.

تُعقد فعاليات القافلة بعد صلاة المغرب، حيث يلتقي الأئمة بالحضور في عدد من المواقع المختلفة، لتناول موضوع بعنوان: "فضل صلة الرحم وعقوبة قاطعها"

txt

وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم يلتقي أئمة إدارة مركز جنوب

txt

وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم يتفقد المساجد قبيل صلاة الجمعة لضمان انتظام العمل

تهدف القافلة إلى تعزيز قيم التعايش السلمي، وتصحيح التصورات الدينية، مع التركيز على القيم الإنسانية التي تدعو إلى الوحدة والانسجام بين أفراد المجتمع.

تُعد هذه المبادرة امتدادًا لدور وزارة الأوقاف في بناء الوعي المجتمعي، وتقديم النصح والإرشاد المستنير بما يعزز وحدة الصف وينشر السلام بين الناس.

txt

وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم يناقش تطوير العمل الدعوي والإداري مع أئمة العجميين

txt

وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم يجتمع بالأئمة والعاملين بأبشواي

أوقاف الفيوم تطوير العمل الدعوى الدكتور أسامة السيد الأزهري الدكتور محمود الشيمي ادارة سنورس الائمة المتميزين تفقد المساجد صلاة الجمعة قافلة دعوية كبرى قافلة دعوية مديرية اوقاف الفيوم وكيل وزارة الاوقاف بالفيوم وزارة الأوقاف

مواد متعلقة

تجديد حبس أب وابنه بتهمة قتل الابن الأصغر وفصل رأسه عن جسده في الفيوم

حملة مشددة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في الفيوم حفاظًا على الأمن الغذائي

ضبط أكبر تاجر «أستروكس وأيس» بمركز سنورس في الفيوم

رئيس شركة مياه الفيوم يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بمنطقة شكشوك

وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم يلتقي أئمة إدارة مركز جنوب

أوقاف الفيوم تنظم يومًا رياضيًا بين إدارتي فيديمين ومركز شمال

حملات مكثفة لمتابعة الإنتاج الحيواني والتأكد من الالتزام بالتراخيص بالفيوم

لجان تفتيش لمتابعة الجمعيات الزراعية ومستلزمات الإنتاج بالفيوم
Elfagr.org

الأكثر قراءة

إخلاء الشقق إجباريًا.. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم من الملاك

عاجل - زعيم الفصائل السورية: دخول الجيش الإسرائيلي إلى سوريا يتم بالتنسيق معنا

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ريال مدريد وأتالانتا اليوم في دوري أبطال أوروبا

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ريال مدريد وأتالانتا اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري أبطال أوروبا

عاجل - ضغوط دولية على بشار الأسد لتزويدهم بمعلومات عن أماكن السجون السرية (التفاصيل الكاملة)

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ريال مدريد × أتالانتا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال أوروبا

شاهد مباراة ريال مدريد وأتالانتا بث مباشر مجانا.. مباراة ريال مدريد وأتالانتا | دوري أبطال أوروبا

شاهد بالبث المباشر ريال مدريد اليوم.. مشاهدة ريال مدريد × أتالانتا بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا