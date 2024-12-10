عايدة رياض لـ الفجر الفني: "الجمهور هيحب شخصيتي في فهد البطل ومتفائلة بنجاح المسلسل في رمضان "

تشارك الفنانة عايدة رياض في مسلسل "فهد البطل" للنجم أحمد العوضي والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم، بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم.

عايدة رياض

وتواصل الفجر الفني مع النجمة عايدة رياض وعن سؤالها عن شخصيتها في العمل قالت:" هقدم شخصية الجمهور هيحبها إن شاء الله وهكون والدة ميرنا نور الدين وهحاول خلال الحلقات أن ساعدها لتتزوج فهد "أحمد العوضي".

وأضافت:" ويارب نعمل حاجه تعجب الناس وخاصة أن أنا متفائلة جدًا بنجاح المسلسل، بوجود مجموعة كبيرة من النجوم فيه متعاونين بيحبوا بعض وده أهم حاجة في أي عمل فني".

ومسلسل "فهد البطل" ينتمي إلى نوعية الأعمال التي تجمع بين الإثارة والأكشن، حيث يجسد العوضي شخصية "فهد"، بينما تلعب ميرنا دور "كناريا"، وسط حبكة درامية مشوقة وأحداث مليئة بالتحديات.

عايدة رياض

آخر أعمال عايدة رياض:

والجدير بالذكر أن آخر أعمال عايدة رياض مسلسل برغم القانون من بطولة: إيمان العاصي، هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عايدة رياض، إيهاب فهمي، محمد محمود عبد العزيز، جوري بكر، رحاب الجمل، فرح يوسف، هبة خيال، عابد عناني.

تدور أحداث مسلسل "برغم القانون" في إطار درامي اجتماعي حول ليلى، المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد. تكتشف ليلى في صباح أحد الأيام اختفاء زوجها دون سبب واضح. بعد محاولات عديدة للعثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج دام 10 سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت طفلين، "ليلى" و"هاشم". ومع تقدم الأحداث، تتكشف الأسرار حتى تصل ليلى إلى السبب الحقيقي وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده على الرغم من حبه الشديد لهم.