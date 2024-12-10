خناقة انتهت بصلح.. القصة الكاملة للفنان محمد فؤاد مع طبيب مستشفى عين شمس

حوادث
بوابة الفجر

شهدت قضية الفنان محمد فؤاد وطبيب بمستشفى عين شمس التخصصي، تطورًا جديدًا في واقعة الخلاف بينهما حيث أعلن الطرفان التصالح وإنهاء النزاع الذي نشب أثناء تلقي شقيق فؤاد العلاج داخل المستشفى ومن المتوقع أن تقوم النيابة بحفظ التحقيقات في القضية.

 

بداية الواقعة

الواقعة بدأت عندما تقدم الطبيب ببلاغ ضد الفنان محمد فؤاد، متهمًا إياه بالتعدي على الطاقم الطبي أثناء زيارته لشقيقه بالمستشفى، وهو البلاغ الذي قيد تحت رقم 3347 إداري الوايلي.

وفي المقابل، اتهم فؤاد الطبيب بالإهمال والتقصير في تقديم الرعاية الطبية لشقيقه، إلى جانب تعديه عليه لفظيًا وجسديًا خلال تواجده بالمستشفى.

 

شهادة فؤاد أمام النيابة

 

في أقواله، ذكر محمد فؤاد أنه تلقى خبر مرض شقيقه فجرًا، فتوجه على الفور إلى مستشفى عين شمس التخصصي للاطمئنان عليه. وأوضح أنه أثناء حديثه مع الطبيب المناوب لمعرفة تفاصيل الحالة، فوجئ برد فعل حاد من الأخير، حيث قال:
"سألته عن حالة أخويا بهدوء، لكنه انفعل عليّ وصاح بالأمن قائلا (ارموا البتاع ده بره)

 

وأضاف فؤاد أن تصرف الطبيب أثار غضبه، خصوصًا أنه يعاني من مرض في العصب السابع، ما زاد من حساسيته تجاه الموقف، مؤكدًا أن الواقعة تطورت بعد محاولة الطبيب منعه من توثيق الحوار بهاتفه.

 

التصالح وحفظ التحقيقات

 

بعد سماع أقوال الطرفين وإجراء التحقيقات، تبين أن الخلاف نشأ بسبب سوء تفاهم بين الفنان والطبيب ومع تدخل وسطاء، تم التوصل إلى تصالح ودي بينهما، حيث أبدى الطرفان رغبة في إنهاء النزاع.

مستشفى عين شمس التخصصي الفنان محمد فؤاد طبيب عين شمس تصالح

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