بسبب أصولها.. ياسمين رئيس تتصدر التريند

تصدرت الفنانة ياسمين رئيس محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية وذلك بعدما كشفت أسرار في نشأتها، وذلك ضمن حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامج صاحبة السعادة، والذي يُعرض على قناة dmc.

سبب تصدر ياسمين رئيس التريند

وقالت ياسمين رئيس إنه ا ولدت في الكويت وعاشت هناك معظم سنوات حياتها حتي مرحلة الشباب، مواضحه ان والدها فلسطيني.

أصول ياسمين رئيس

وقالت ياسمين رئيس: ابويا فلسطيني، ولم أزر فلسطين من قبل، ولا يمكنني السفر إليها بسبب أن أهل والدي كانوا قد هربوا من مذابح الكيان الصهيوني وقتها منها مذبحة دير ياسين وغيرها، حيث كانت القوات تقتل كل أهالي القرى ويتركوا من كل قرية شخصين أو ثلاثة حتى يخبروا أهالي القرى المجاورة بما حدث فيهرب هؤلاء الأهالي بعيدًا ويتركوا أرضهم.

ياسمين رئيس تحكي أسرار من حياتها

وواصلت: حاليًا كل عائلة والدي في الأردن، أما عائلة أمي فهم مصريين، وكنت أزرو مصر سنويًا عندما كنت أعيش في الكويت، ومن يشكك في مصريتي فهو ظالم، لأنني شاهدت أشياء في مصر لم يشاهدها الكثير من أهلها، وعشت في مصر أكثر مما عشت في البلد التي ولدت بها، ولا يمكن اعتباري فلسـ طيـ.نية فقط ولكني مصرية فلسـ طينـ.ية.

أحدث أعمال ياسمين رئيس

ومن ناحية اخري، يعرض حاليا لـ ياسمين رئيس مسلسل رقم سري على قنوات dmc، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، ويمثل الجزء الثاني من مسلسل صوت وصورة الذي عُرض في العام الماضي، ويناقش عالم الـ AI والدارك ويب وتدخله في العديد من المجالات منها البنوك، والعمل مكون من 30 حلقة، ومن بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، ناردين فرج، أحمد الرافعي، نادين، أحمد الشامي، رامي الطمباري، باسل الزارو، ومحمد سليمان، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبدالتواب توبة وإنتاج شركة أروما.

آخر أعمال ياسمين رئيس

وكانت آخر أعمال ياسمين رئيس هو مسلسل «جودر ألف ليلة وليلة» والذي تم عرضه خلال موسم مسلسلات رمضان 2024، وضم العمل عدد كبير من النجوم ومن أبرزهم، ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور، وليد فواز، أحمد فتحي، وهو من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري، وشاركت ايضا في فيلم خطة مازنجر، من بطولة حمدي الميرغني، محمود حافظ، بيومي فؤاد، أوس أوس، سماء إبراهيم، ومحمد رضوان، والعمل من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج رامي رزق الله وإنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس.

كما شاركت في فيلم الفستان الأبيض الذي دارات أحداثه في إطار من الدراما حول وردة من حي فقير التي توشك على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة للبحث عن فستان آخر، الفيلم من بطولة ياسمين رئيس، أحمد خالد صالح، أسماء جلال، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف وإخراج جيلان عوف وإنتاج فيلم كلينيك محمد حفظي ويشاركه في الإنتاج شركة زا بلانت ستوديوز وياسمين رئيس.