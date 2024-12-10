الزمالك للسيدات يفوز على الاتحاد السكندري في دوري الكرة النسائية

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك "سيدات" على الاتحاد السكندري بتسعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

سجل أهداف الزمالك كل من: "أليس أوياه أوجيبي "ثلاثة أهداف"، وياتوندي أتنوكي فاچوبي، وميرال خضر، وسمر محمد، وفدوي عصام، وشيماء علي، ولوجين ياسر".

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سيطرت لاعبات الزمالك على مجريات المباراة منذ بدايتها، وصنع الفريق عدة فرص نتج عنها تسجيل 9 أهداف، كما أهدر الأبيض أكثر من فرصة محققة أمام مرمى الاتحاد السكندري كانت كفيلة بزيادة النتيجة.

ويقود فريق الزمالك كل من: "عادل حسين مديرًا فنيًا، محمود خميس مدربًا عامًا، حسام محمد ومحمد سمير مدربين مساعدين، وياقوت فاروق مدربًا لحراس المرمى، وسيف الدين خالد إداريًا، وإيمان محمد جمال طبيبًا".

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