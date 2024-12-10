الممشى والمسارات الرياضية بنجران تشهد إقبالًا لمزاولة الرياضة

السعودية
بوابة الفجر

يشهد الممشى والمسارات المخصصة لمزاولة رياضة المشي بمنطقة نجران هذه الأيام إقبالًا من المواطنين والمقيمين من مختلف الأعمار، خاصة خلال أوقات العصر، وساعات الليل الأولى، التي تكون درجات الحرارة فيها معتدلة نسبيًا.
وتنتشر في منطقة نجران 15 ممشىً رياضيًا تم تزويدها بمختلف الأجهزة الرياضية، وذلك دعمًا للياقة البدينة، والتشجيع على ممارسة الرياضة التي تعزز الصحة العامة وتحسِّن حياة الفرد، كما أنها أصبحت روتينًا يوميًا لدى البعض يجد فيها الاستمتاع وتحسين المزاج.
ويوجد أكثر من ممشى رياضي في مختلف أحياء نجران، وأبرزها: ممشى متنزه الملك فهد، ويبلغ طوله 2660 مترًا، وعرضه 10 أمتار، ويضم مسارات للدراجات، وأجهزة رياضية، و"ممشى مجمع ملاعب حي الفهد" ويبلغ طوله 2410 أمتار وعرضه 4.70 أمتار، و"ممشى أرامكو" بحي المطار ويبلغ طوله 1550 مترًا وعرضه 9 أمتار، ويضم أجهزة رياضية وجلسات ومنطقة للألعاب

الأجهزة البدينة الصحة العامة الملك فهد درجات الحرارة تحسين المزاج

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