لمشاركته بماكيت مسجد وكنيسة العاصمة الإدارية..تكريم طالب بنجع حمادي لفوزه بمسابقة " مصر فى عيون أطفالها "

كرم عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، الطالب يوسف أحمد يوسف بمدرسة اللغات الإعدادية بالألومنيوم لفوزه فى مسابقة " مصر فى عيون أطفالها " التي يشرف علي تنفيذها النادي الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا التابع لمديرية التربية والتعليم بقنا، وتصعيده للتصفية على مستوى المديرية ومن ثم علي مستوي الجمهورية، وذلك من خلال مشاركته بماكيت يجسد مسجد وكنيسة العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تحت رعاية هاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وإشراف الدكتور محمد عيد فارس مدير المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بقنا، والدكتوره أميمة بدري نائب مدير المركز.



كما جري تكريم رفاعي توفيق مدير مدرسة اللغات الإعدادية بالألومنيوم، وحنان أحمد وكيل المدرسة، وإلهام أحمد رضوان المشرف المسئول عن الموهوبين ومعلم العلوم بالمدرسة.



وأكد عفت محمد وزيري مدير عام الإدارة، أن مثل هذه المسابقات تسعى لاستكشاف رؤية الطلاب والتلاميذ لوطنهم، وكيف يعبرون عن حبهم لمصر من خلال مشاركاتهم وفي رسوماتهم وأعمالهم يظهر الإبداع والتفاؤل الذي يحملونه لهذا الوطن.



وأضاف مدير عام الإدارة، أن مثل هذه المسابقات المهمة تهدف إلى تنمية روح الانتماء لدى الأطفال من طلاب وتلاميذ المدارس، وتنمية وعيهم بحضارة مصر وتاريخها وتشجيعهم على التعرف على تاريخ مصر العظيم، ويشارك في المسابقة الأطفال من جميع المحافظات بجمهورية مصر العربية.