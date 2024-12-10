حملات مكبرة..تحرير 229 محضر تموين متنوع خلال الأسبوع بجميع مراكز محافظة سوهاج

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، أنة تم تحرير 229 محضر وجنح تموينية بمراكز المحافظة صرح بذلك الدكتور سامح التونى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأضاف سامح التونى وكيل تموين سوهاج، أنه تم شن حملات تموينية مفاجأة ومكثفة بالتنسيق مع الوحدة المحلية، ومديرية الصحة،والطب البيطرى، وإدارة مباحث التموين،والادارات التموينية المختلفة، كما تم ضبط 2 طن من السلع التموينية التى تم التحفظ عليها بغرض بيعها بالسوق السوداء.

جاء ذلك بناء على تعليمات، المهندس شريف فاروق وزير التموين، واللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، تحت قيادة الدكتور سامح التونى، والدكتوره هاله ابو الفتوح مدير إدارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذًا للتعليمات بأحكام وتشديد الرقابة على المخابز البلدية والافرنجية والسياحة ومحطات الوقود ومستودعات البوتجاز وغيرها من الأنشطة التجارية.

أسفرت تلك الحملات التموينية المكثفة على كافة مراكز المحافظة عن ضبط وتحرير 229 محضرا تموينيا متنوعًا فى مجال المخابز بكافة أنواعها والأسواق والمطاحن ومحطات المواد البترولية وغيرها، بإجمالي 186 محضر مخابز، وعدد 41 فى مجال الأسواق، وعدد 2 فى مجال المواد البترولية.

وأوضح سامح التونى وكيل تموين سوهاج، أن أولى التعليمات كانت بالتأكيد من مدى جودة رغيف الخبز المقدم للمواطن وكونه مطابق للمواصفات الأوزان المقررة له، على وصول لمستحقيه والحفاظ على حياة المواطنين، وأشار أيضا إلى نتيجه المرور المفاجئ على عدد كبير من المخابز البلدية قدم تم تحرير فى مجال المخابز، عدد 47 محضر وزن، وعدد 25 محضر غير مطابق للمواصفات، وعدد 45 محضر عدم إعلان، وعدد 4 محضر تصرف فى الحصة، وعدد 10 عدم وجود سجلات داخل المخبز، وعدد 18 محضر نظافة، وعدد 8 محضر توقف تشغيل.

وأشار سعد احمد مدير إدارة التموين والتجارة الداخلية بمركز المراغة، أنه تم ضبط 59طن دقيق بمستودع جملة، تم الضبط والتحفظ على المضبوطات واتخاذ اللازم حيال المخالفين.

مدير إدارة تموين المراغه

كما قامت إدارة تموين حماية المستهلك، أنة تم ضبط وتحرير عدد من المخالفات والجنح، واسفرت الحملة عن تحرير عن 10 محاضر جنح، عدد 1 محضر مصنعات لحوم غير صالحة للاستخدام الادمى، عدد 5 محضر عدم إعلان عن الاسعار، عدد 4 عدم حمل شهادة صحية.

وشدد المحافظ على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها واشكالها، وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها حرصا على سلامة المواطنين.