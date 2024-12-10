لهذا السبب..محافظ قنا يستقبل وفد الهيئة العامة للتخطيط العمراني

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بوابة الفجر

 

استقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بمكتبه اليوم وفدًا من الهيئة العامة للتخطيط العمراني، لبدء تنفيذ أنشطة مشروع "تحسين وتحفيز التفاعل العمراني المكاني بين المدن القائمة والمجتمعات العمرانية الجديدة" بمحافظة قنا، بعد اختيارها كنموذج خامس لتنفيذ المشروع.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والدكتورة مها فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتور حسين أبو بكر، المدير التنفيذي للمشروع، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، أكد محافظ قنا على أهمية هذا المشروع، الذي يمثل نقلة نوعية في إعداد المخططات المكانية على مستوى التكتلات الحضرية، مع التركيز على ربط مخططات المدن القائمة والمدن الجديدة.

وأشار "عبد الحليم" إلى أن المشروع يعزز فرص زيادة معدلات التحضر، مما يسهم في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

كما أعرب محافظ قنا عن رغبته في التعاون مع الهيئة لبحث آليات تنفيذ المخططات الاستراتيجية وربطها بالخطة الاستثمارية للدولة، مع التركيز على جذب الاستثمارات في قطاعات التعليم والصحة، مؤكدًا على ضرورة إعداد خريطة استثمارية للمحافظة، وتعزيز الروابط بين المناطق الحضرية والريفية، مع دراسة إمكانية إعداد مخطط "قنا الكبرى".

من جانبها، أكدت رئيسة الهيئة العامة للتخطيط العمراني،  أن الهدف الأساسي للمشروع هو تحسين التفاعلات العمرانية بين المدن القائمة والمجتمعات العمرانية الجديدة، مع التركيز على التنمية الإقليمية لتحقيق التنمية المتوازنة وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي.

وأشادت "فهيم" بتعاون الهيئة مع محافظة قنا، مشيرة إلى أن المشروع يتماشى مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية والدولية، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة.

وفي نهاية الاجتماع، قدمت الدكتورة مها فهيم درعًا تكريميًا للدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، تقديرًا لجهوده المبذولة في دعم وتنفيذ هذا المشروع الهام.

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