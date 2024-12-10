محافظة الجيزة: رفع إشغالات وغلق منشآت تجارية مخالفة تدار دون ترخيص

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بالاستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين وعدم السماح بوجود الإشغالات والتعديات للمحال والمنشآت التجارية علي الطريق العام لتسهيل حركة سير المواطنين.

وفي ذلك الاطار واستجابة للشكاوي الواردة من المواطنين قامت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم بشن حملة مكبرة لرفع كافة التعديات التابعة للباعة الجائلين والمحال التجارية والمطاعم والكافيهات من الطريق العام بشارع اللبيني هرم.

حيث اسفرت الحملات عن غلق عددًا من المنشآت المخالفة التي تدار دون ترخيص وتتسبب في إزعاج المواطنين علي مدار اليوم بشارع اللبيني وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما ضمت الحملات رفع نحو ٥٠٠ حالة إشغال للطريق العام لمحال الخضراوات والفواكه بمدخل بشارع اللبيني بدءا من منطقة النفق وحتي نهايته وتعديات للمحال التجارية وقد تم مصادرة الإشغالات مع تحقيق الإنضباط بالشارع إلي جانب إزالة ورفع الباعة المفترشين للطريق العام بمتفرعات شارع اللبيني

كما تمكنت الحملات من ضبط والتحفظ علي عددًا من مركبات التوك توك لإعاقتها حركة المرور بمدخل شارعي المجزر الالي والاورمان اسفلت وضبط عربات كارو اثناء القاء مخلفات ورتش بالطريق العام مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وذلك بمتابعة من طه عبد الصادق رئيس حي الهرم وبالتعاون مع شرطة المرافق.

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