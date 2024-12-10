الحبس مع الشغل عامين للمخرج عمر زهران بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار

حوادث
عمر زهران
عمر زهران

قضت محكمة جنح الجيزة، منذ قليل، بمعاقبة المخرج عمر زهران بالحبس عامين مع الشغل بتهمة سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف.

وصل إلى محكمة الجيزة اليوم الثلاثاء، المخرج عمر زهران، والمتهم بسرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد  يوسف إلى محكمة الجيزة وسط حراسة أمنية مشددة. 


كما وصلت إلى محكمة الجيزة المذيعة بسمة وهبة لحضور جلسة محاكمة المخرج عمر زهران والمتهم بسرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف.


وكشف أمر الإحالة في قضية المخرج عمر زهران رقم 7493 لسنة 2023 جنح الجيزة، أنه متهم بسرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف، بالاشتراك مع خادمة في سرقة مجوهرات المجني عليها.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في اتهام شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، للمخرج عمر زهران بسرقة مشغولاتها الذهبية عن تفاصيل مثيرة.

كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة تحت إشراف اللواء سامح الحميلي، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، قد تمكنت من إلقاء القبض على المخرج عمر زهران بعدما حررت زوجة المخرج خالد يوسف محضرًا ضده اتهمته فيه بسرقة مجوهراتها بالجيزة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أحالته إلى المحاكمة الجنائية.

وبإجراء التحريات تحت إشراف العقيد محمد الصغير مفتش مباحث بولاق الدكرور والجيزة تبين أن قيام المجني عليها وهي زوجة المخرج خالد يوسف وتدعى شاليمار الشربتلي بتحرير محضر ضد المخرج عمر زهران تتهمه بسرقة «أسورة ألماظ، وخاتم ألماظ، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، ومصوغات ذهبية أخرى» من داخل مسكنها وذلك لتردده على شقتها برفقة زوجها وقد صرحت بأنه قد أعاد إليها بعض القطع المفقودة بزعم العثور عليها في وقت سابق.

محكمة جنح الجيزة المخرج عمر زهران سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي

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